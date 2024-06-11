https://ria.ru/20240611/filippiny-1952098242.html

Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта

Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта - РИА Новости, 11.06.2024

Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта

Филиппинская провинция Себу рассматривает возможность привлечения российских компаний к реализации проектов цифровизации транспорта, а также повышения... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T07:56

2024-06-11T07:56

2024-06-11T07:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассматривает возможность привлечения российских компаний к реализации проектов цифровизации транспорта, а также повышения безопасности, в том числе в киберсфере, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. По словам губернатора, Себу уже активно использует систему распределения помощи местным жителям в случае тайфунов и других чрезвычайных ситуаций на основе карт с QR-кодами. Их можно отоваривать у компаний-партнеров, поддерживая тем самым местные микропредприятия. Для этого в провинции создана специальная база данных, позволяющая контролировать все выплаты в режиме реального времени. "Но мы можем развивать это. Например, для того, чтобы улучшить управление транспортом – тут нам потребуется больше цифровых технологий. Чтобы повышать безопасность – хотя Себу является одной из самых безопасных (провинций Филиппин). И даже для мониторинга киберпреступлений, потому что с появлением цифровых технологий и соцсетей появляются и новые угрозы", - заявила агентству Гарсия. Она рассказала, что активно поддерживает усилия Национального бюро расследований (НБР) Филиппин, которое имеет возможности по отслеживанию незаконной деятельности в киберпространстве в столичном регионе Манилы. Но в Себу такой системы еще нет, и НБР обратилось к местным властям с просьбой помочь с созданием соответствующей инфраструктуры. "Поэтому я всерьез задумываюсь о том, чтобы поднять уровень наших возможностей в этой сфере. Правительство провинции могло бы приобрести необходимое оборудование или, возможно, даже вступить в государственно-частное партнерство с компанией, которая является экспертом в этой сфере", - отметила губернатор. Еще одной возможной сферой приложения цифровых технологий, по ее словам, является повышение уровня безопасности в международном аэропорту Себу, равно как и увеличение эффективности его работы при обслуживании пассажиров и грузов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества называлось внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что город широко внедряет новые технологии в медицину, транспорт, образование и социальную сферу и готов делиться своим опытом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240611/sebu-1952094106.html

https://ria.ru/20240611/oman-1952093221.html

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себу, филиппины, манила, александр беглов, в мире