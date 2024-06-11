https://ria.ru/20240611/filippiny-1952098242.html
Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта
Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта - РИА Новости, 11.06.2024
Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта
Филиппинская провинция Себу рассматривает возможность привлечения российских компаний к реализации проектов цифровизации транспорта, а также повышения... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:56
2024-06-11T07:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассматривает возможность привлечения российских компаний к реализации проектов цифровизации транспорта, а также повышения безопасности, в том числе в киберсфере, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия. Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы. По словам губернатора, Себу уже активно использует систему распределения помощи местным жителям в случае тайфунов и других чрезвычайных ситуаций на основе карт с QR-кодами. Их можно отоваривать у компаний-партнеров, поддерживая тем самым местные микропредприятия. Для этого в провинции создана специальная база данных, позволяющая контролировать все выплаты в режиме реального времени. "Но мы можем развивать это. Например, для того, чтобы улучшить управление транспортом – тут нам потребуется больше цифровых технологий. Чтобы повышать безопасность – хотя Себу является одной из самых безопасных (провинций Филиппин). И даже для мониторинга киберпреступлений, потому что с появлением цифровых технологий и соцсетей появляются и новые угрозы", - заявила агентству Гарсия. Она рассказала, что активно поддерживает усилия Национального бюро расследований (НБР) Филиппин, которое имеет возможности по отслеживанию незаконной деятельности в киберпространстве в столичном регионе Манилы. Но в Себу такой системы еще нет, и НБР обратилось к местным властям с просьбой помочь с созданием соответствующей инфраструктуры. "Поэтому я всерьез задумываюсь о том, чтобы поднять уровень наших возможностей в этой сфере. Правительство провинции могло бы приобрести необходимое оборудование или, возможно, даже вступить в государственно-частное партнерство с компанией, которая является экспертом в этой сфере", - отметила губернатор. Еще одной возможной сферой приложения цифровых технологий, по ее словам, является повышение уровня безопасности в международном аэропорту Себу, равно как и увеличение эффективности его работы при обслуживании пассажиров и грузов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта. Власти Санкт-Петербурга и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества называлось внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отмечал, что город широко внедряет новые технологии в медицину, транспорт, образование и социальную сферу и готов делиться своим опытом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240611/sebu-1952094106.html
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ПМЭФ-2024, Себу, Филиппины, Манила, Александр Беглов, В мире
Филиппины хотят привлечь российские компании к цифровизации транспорта
Губернатор Гарсия: провинция Себу рассматривает привлечение российских компаний
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Филиппинская провинция Себу рассматривает возможность привлечения российских компаний к реализации проектов цифровизации транспорта, а также повышения безопасности, в том числе в киберсфере, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор провинции Гвендолин Гарсия.
Провинция Себу, расположенная на одноименном острове в центре Филиппинского архипелага, является одной из наиболее экономически развитых в стране. Филиппины стали известны европейцам во многом благодаря Себу, куда в 1521 году прибыла первая кругосветная экспедиция Фернана Магеллана. Себу является главным туристическим центром Филиппин, ее воздушная гавань уступает по пассажиропотоку и количеству внутренних и международных рейсов только столичному аэропорту Манилы
.
По словам губернатора, Себу уже активно использует систему распределения помощи местным жителям в случае тайфунов и других чрезвычайных ситуаций на основе карт с QR-кодами. Их можно отоваривать у компаний-партнеров, поддерживая тем самым местные микропредприятия. Для этого в провинции создана специальная база данных, позволяющая контролировать все выплаты в режиме реального времени.
"Но мы можем развивать это. Например, для того, чтобы улучшить управление транспортом – тут нам потребуется больше цифровых технологий. Чтобы повышать безопасность – хотя Себу является одной из самых безопасных (провинций Филиппин). И даже для мониторинга киберпреступлений, потому что с появлением цифровых технологий и соцсетей появляются и новые угрозы", - заявила агентству Гарсия.
Она рассказала, что активно поддерживает усилия Национального бюро расследований (НБР) Филиппин, которое имеет возможности по отслеживанию незаконной деятельности в киберпространстве в столичном регионе Манилы. Но в Себу такой системы еще нет, и НБР обратилось к местным властям с просьбой помочь с созданием соответствующей инфраструктуры.
"Поэтому я всерьез задумываюсь о том, чтобы поднять уровень наших возможностей в этой сфере. Правительство провинции могло бы приобрести необходимое оборудование или, возможно, даже вступить в государственно-частное партнерство с компанией, которая является экспертом в этой сфере", - отметила губернатор.
Еще одной возможной сферой приложения цифровых технологий, по ее словам, является повышение уровня безопасности в международном аэропорту Себу, равно как и увеличение эффективности его работы при обслуживании пассажиров и грузов, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.
Власти Санкт-Петербурга
и провинции Себу 4 июня подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. В качестве одного из перспективных направлений сотрудничества называлось внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта. В ходе встречи со своей филиппинской коллегой губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
отмечал, что город широко внедряет новые технологии в медицину, транспорт, образование и социальную сферу и готов делиться своим опытом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
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Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
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На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
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Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
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Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
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Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
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В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8