https://ria.ru/20240611/eksport-1952213032.html

Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК

Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК - РИА Новости, 11.06.2024

Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК

Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:06

2024-06-11T16:06

2024-06-11T16:06

костромская область

костромская область

китай

сергей ситников

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КОСТРОМА, 11 июн – РИА Новости. Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона. Задачи по развитию экспортных контактов Костромской области с дружественными государствами и расширению рынков сбыта агропродукции определены губернатором региона Сергеем Ситниковым. В частности, область постоянно поддерживает экспортеров в сфере АПК - из областного бюджета ежегодно направляются средства на компенсацию до 10% от суммы затрат на транспортировку продукции. Также костромским производителям властями региона оказывается помощь с поиском новых партнеров, участием в международных выставках, бизнес-миссиях, представлением продукции в выставочных павильонах. "По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за 5 месяцев 2024 года предприятия региона направили на экспорт продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона долларов США. Это в 2,2 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Как отмечают областные власти, лидерами среди агропромышленных предприятий региона по объемам экспорта стали производители кондитерских изделий. Они, в частности, поставляют за рубеж шоколад, мучную продукцию, мармелад, пастилу, зефир. "Одно их них - ООО "Карамелия" - победитель областного конкурса "Экспортер года 2023", в этом году также представило продукцию на международной выставке в Китае", - говорится в сообщении. Основными покупателями продукции костромских кондитеров являются Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия.

https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html

https://ria.ru/20240329/kostroma-1936560981.html

костромская область

китай

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

костромская область, китай, сергей ситников