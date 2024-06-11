Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК
Продукция АПК
КОСТРОМА, 11 июн – РИА Новости. Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона.
Задачи по развитию экспортных контактов Костромской области с дружественными государствами и расширению рынков сбыта агропродукции определены губернатором региона Сергеем Ситниковым. В частности, область постоянно поддерживает экспортеров в сфере АПК - из областного бюджета ежегодно направляются средства на компенсацию до 10% от суммы затрат на транспортировку продукции. Также костромским производителям властями региона оказывается помощь с поиском новых партнеров, участием в международных выставках, бизнес-миссиях, представлением продукции в выставочных павильонах.
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"По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за 5 месяцев 2024 года предприятия региона направили на экспорт продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона долларов США. Это в 2,2 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, лидерами среди агропромышленных предприятий региона по объемам экспорта стали производители кондитерских изделий. Они, в частности, поставляют за рубеж шоколад, мучную продукцию, мармелад, пастилу, зефир.
"Одно их них - ООО "Карамелия" - победитель областного конкурса "Экспортер года 2023", в этом году также представило продукцию на международной выставке в Китае", - говорится в сообщении.
Основными покупателями продукции костромских кондитеров являются Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия.