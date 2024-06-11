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Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК - РИА Новости, 11.06.2024
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Костромская область
 
16:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/eksport-1952213032.html
Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК
Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК - РИА Новости, 11.06.2024
Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК
Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:06
2024-06-11T16:06
костромская область
костромская область
китай
сергей ситников
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КОСТРОМА, 11 июн – РИА Новости. Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона. Задачи по развитию экспортных контактов Костромской области с дружественными государствами и расширению рынков сбыта агропродукции определены губернатором региона Сергеем Ситниковым. В частности, область постоянно поддерживает экспортеров в сфере АПК - из областного бюджета ежегодно направляются средства на компенсацию до 10% от суммы затрат на транспортировку продукции. Также костромским производителям властями региона оказывается помощь с поиском новых партнеров, участием в международных выставках, бизнес-миссиях, представлением продукции в выставочных павильонах. "По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за 5 месяцев 2024 года предприятия региона направили на экспорт продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона долларов США. Это в 2,2 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Как отмечают областные власти, лидерами среди агропромышленных предприятий региона по объемам экспорта стали производители кондитерских изделий. Они, в частности, поставляют за рубеж шоколад, мучную продукцию, мармелад, пастилу, зефир. "Одно их них - ООО "Карамелия" - победитель областного конкурса "Экспортер года 2023", в этом году также представило продукцию на международной выставке в Китае", - говорится в сообщении. Основными покупателями продукции костромских кондитеров являются Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия.
https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html
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костромская область, китай, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Китай, Сергей Ситников

Костромская область в два раза увеличила экспорт продукции АПК

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПродукция АПК
Продукция АПК - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Продукция АПК
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КОСТРОМА, 11 июн – РИА Новости. Костромская область более чем в два раза увеличила объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса, сообщает во вторник администрация региона.
Задачи по развитию экспортных контактов Костромской области с дружественными государствами и расширению рынков сбыта агропродукции определены губернатором региона Сергеем Ситниковым. В частности, область постоянно поддерживает экспортеров в сфере АПК - из областного бюджета ежегодно направляются средства на компенсацию до 10% от суммы затрат на транспортировку продукции. Также костромским производителям властями региона оказывается помощь с поиском новых партнеров, участием в международных выставках, бизнес-миссиях, представлением продукции в выставочных павильонах.
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"По информации регионального департамента агропромышленного комплекса, за 5 месяцев 2024 года предприятия региона направили на экспорт продукцию на сумму свыше 1,5 миллиона долларов США. Это в 2,2 раза выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Как отмечают областные власти, лидерами среди агропромышленных предприятий региона по объемам экспорта стали производители кондитерских изделий. Они, в частности, поставляют за рубеж шоколад, мучную продукцию, мармелад, пастилу, зефир.
"Одно их них - ООО "Карамелия" - победитель областного конкурса "Экспортер года 2023", в этом году также представило продукцию на международной выставке в Китае", - говорится в сообщении.
Основными покупателями продукции костромских кондитеров являются Китай, Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Молдавия.
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