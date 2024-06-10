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Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению - РИА Новости, 10.06.2024
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00:37 10.06.2024 (обновлено: 00:51 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/reyting-1951838940.html
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению - РИА Новости, 10.06.2024
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению
Москва и Санкт-Петербург вновь, как и в прошлые годы, возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов России в 2023 году, замыкают список... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T00:37
2024-06-10T00:51
экономика
россия
нижегородская область
москва
югра
федеральная служба государственной статистики (росстат)
риа рейтинг
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург вновь, как и в прошлые годы, возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов России в 2023 году, замыкают список Республика Тыва и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*. Как считали рейтинг Центр экономических исследований РИА Новости подготовил 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ. Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности). Также принимались во внимание показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности). На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта страны по каждому показателю, на втором - рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем - интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1. Рейтинговый балл по группе факторов определялся путем агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов. Как отметили составители рейтинга, при его расчете по итогам 2023 года была актуализирована методика в связи с изменением набора публикуемых Росстатом данных. В целях корректного сопоставления результатов 2022 и 2023 годов информация о рейтинговых баллах и местах регионов по итогам 2022 года приведены на основании расчетов по актуальной методике. Улучшение ситуации в большинстве регионов Результаты рейтинга показывают, что в 2023 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести, причем у большинства из них снижение было незначительным – менее 1 рейтингового балла. Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2023 года составило 47,159 баллов, а медианное – 45,822, что, соответственно, на 2,732 и 3,207 балла больше, чем годом ранее. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 27 по итогам 2022 года до 32 по итогам 2023 годам, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось и составило девять. В качестве позитивного фактора эксперты также выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов – разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2022 году составляло 4,99, а в 2023 году уже – 4,89. Лидеры рейтинга По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Верхние строчки преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние – регионы, с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора. Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 94,4 балла уверенно приближается к абсолютному максимуму в 100 баллов. За 2023 год столичный регион прибавил 1,5 интегрального рейтингового балла, а за последние пять лет – 6,3 балла, что говорит не только о высоком уровне социально-экономического развития, но и хорошей динамике, поясняют аналитики. Еще у трех регионов - Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Московской области - интегральный рейтинг по итогам 2023 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край. По сравнению с 2022 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места четырех регионов в пределах одной-двух позиций. Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе, считают эксперты. Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают 54% суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает 33% населения страны. Интегральный рейтинг у всех регионов из первой десятки вырос по итогам 2023 года до значений выше 70 баллов. Аутсайдеры рейтинга Состав нижней части рейтинга также практически не изменился. В последнюю десятку входят Чеченская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва. При этом составители рейтинга отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки интегральный рейтинговый балл вырос, и это свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в них. В средине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у 10 регионов, среди которых у четырех регионов позиции повысились и у шести снизились. Лидеры роста Как было отмечено ранее, по итогам 2023 года интегральный рейтинг вырос у 79 регионов, среди которых у 13 рост превысил пять баллов. Наиболее существенно интегральный рейтинг вырос у Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (+7,3 балла). Еще у пяти регионов – Свердловской области, Ростовской области, Нижегородской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области – интегральный рейтинг вырос более чем на шесть баллов. У почти у всех вышеназванных регионов в 2023 году улучшились все показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к существенному росту интегрального рейтингового балла. Исключением является только Нижегородская область, где из анализируемых девятнадцати показателей, только по одному было незначительное ухудшение, а по остальным наблюдался рост. В Нижегородской области по итогам 2023 года несколько повысилась доля просроченной кредиторской задолженности крупных и средних предприятий в общем объеме такой задолженности. Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Удмуртская Республика, поднявшиеся в рейтинге на семь мест, а также Амурская и Смоленская области, которые поднялись на шесть мест. Интегральный рейтинг данных регионов вырос более чем на четыре балла. Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: у Кемеровской области, у Республики Ингушетия, у Республики Хакасия, у Республики Тыва, у Ненецкого автономного округа, у Чеченской Республики. При этом у большинства из них снижение было незначительным – менее чем на один балл.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия, нижегородская область, москва, югра, федеральная служба государственной статистики (росстат), риа рейтинг
Экономика, Россия, Нижегородская область, Москва, Югра, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), РИА Рейтинг
Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению

Москва возглавила рейтинг социально-экономического положения регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург вновь, как и в прошлые годы, возглавили рейтинг социально-экономического положения регионов России в 2023 году, замыкают список Республика Тыва и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года
Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2023 года
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Как считали рейтинг

Центр экономических исследований РИА Новости подготовил 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ.
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности).
Также принимались во внимание показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности).
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На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта страны по каждому показателю, на втором - рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем - интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением – 1.
Рейтинговый балл по группе факторов определялся путем агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.
Как отметили составители рейтинга, при его расчете по итогам 2023 года была актуализирована методика в связи с изменением набора публикуемых Росстатом данных. В целях корректного сопоставления результатов 2022 и 2023 годов информация о рейтинговых баллах и местах регионов по итогам 2022 года приведены на основании расчетов по актуальной методике.

Улучшение ситуации в большинстве регионов

Результаты рейтинга показывают, что в 2023 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести, причем у большинства из них снижение было незначительным – менее 1 рейтингового балла.
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Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2023 года составило 47,159 баллов, а медианное – 45,822, что, соответственно, на 2,732 и 3,207 балла больше, чем годом ранее. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 27 по итогам 2022 года до 32 по итогам 2023 годам, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось и составило девять.
В качестве позитивного фактора эксперты также выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов – разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2022 году составляло 4,99, а в 2023 году уже – 4,89.

Лидеры рейтинга

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Верхние строчки преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние – регионы, с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.
Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 94,4 балла уверенно приближается к абсолютному максимуму в 100 баллов. За 2023 год столичный регион прибавил 1,5 интегрального рейтингового балла, а за последние пять лет – 6,3 балла, что говорит не только о высоком уровне социально-экономического развития, но и хорошей динамике, поясняют аналитики.
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Еще у трех регионов - Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Московской области - интегральный рейтинг по итогам 2023 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край.
По сравнению с 2022 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места четырех регионов в пределах одной-двух позиций.
Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе, считают эксперты.
Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают 54% суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает 33% населения страны. Интегральный рейтинг у всех регионов из первой десятки вырос по итогам 2023 года до значений выше 70 баллов.
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Аутсайдеры рейтинга

Состав нижней части рейтинга также практически не изменился. В последнюю десятку входят Чеченская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.
При этом составители рейтинга отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки интегральный рейтинговый балл вырос, и это свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в них.
В средине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у 10 регионов, среди которых у четырех регионов позиции повысились и у шести снизились.

Лидеры роста

Как было отмечено ранее, по итогам 2023 года интегральный рейтинг вырос у 79 регионов, среди которых у 13 рост превысил пять баллов. Наиболее существенно интегральный рейтинг вырос у Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (+7,3 балла). Еще у пяти регионов – Свердловской области, Ростовской области, Нижегородской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области – интегральный рейтинг вырос более чем на шесть баллов.
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У почти у всех вышеназванных регионов в 2023 году улучшились все показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к существенному росту интегрального рейтингового балла. Исключением является только Нижегородская область, где из анализируемых девятнадцати показателей, только по одному было незначительное ухудшение, а по остальным наблюдался рост. В Нижегородской области по итогам 2023 года несколько повысилась доля просроченной кредиторской задолженности крупных и средних предприятий в общем объеме такой задолженности.
Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Удмуртская Республика, поднявшиеся в рейтинге на семь мест, а также Амурская и Смоленская области, которые поднялись на шесть мест. Интегральный рейтинг данных регионов вырос более чем на четыре балла.
Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: у Кемеровской области, у Республики Ингушетия, у Республики Хакасия, у Республики Тыва, у Ненецкого автономного округа, у Чеченской Республики. При этом у большинства из них снижение было незначительным – менее чем на один балл.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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