https://ria.ru/20240610/pushilin-1951902901.html

Пушилин допустил создание нового федерального округа в России

Пушилин допустил создание нового федерального округа в России - РИА Новости, 10.06.2024

Пушилин допустил создание нового федерального округа в России

Новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но позже и, возможно, в более широком составе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

2024-06-10T11:43

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россия

донецкая народная республика

запорожская область

денис пушилин

евгений балицкий

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новый федеральный округ наверняка будет создан в России, но позже и, возможно, в более широком составе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Наверняка округ будет создан, но позже, когда для этого будут созданы все необходимые условия… И, может быть, в другом составе, более широком", - сказал Пушилин. Глава ДНР добавил, что пока лучше сконцентрироваться на текущих задачах. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ, что новый федеральный округ, в состав которого войдут четыре новых региона и Крым, может быть создан в России в ближайшее время. При этом в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о создании в России нового федерального округа в администрации президента не ведется.

https://ria.ru/20240610/turchak-1951870288.html

россия

донецкая народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, запорожская область, денис пушилин, евгений балицкий, дмитрий песков