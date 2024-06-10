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В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 10.06.2024
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14:57 10.06.2024
https://ria.ru/20240610/gosduma-1951961859.html
В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 10.06.2024
В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов
Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T14:57
2024-06-10T14:57
общество
ольга казакова
лилия гумерова
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, следует из электронной базы Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки к тексту законопроекта. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
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общество, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф
Общество, Ольга Казакова, Лилия Гумерова, Госдума РФ
В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Комитет Госдумы одобрил проект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, следует из электронной базы Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова.
«
"Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки к тексту законопроекта.
Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.
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