https://ria.ru/20240610/gosduma-1951961859.html

В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов - РИА Новости, 10.06.2024

В Госдуме рекомендовали снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T14:57

2024-06-10T14:57

2024-06-10T14:57

общество

ольга казакова

лилия гумерова

госдума рф

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал в принятию в первом чтении законопроект о снижении бюрократической нагрузки на педагогов колледжей и вузов, а не только школ, следует из электронной базы Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Авторами инициативы выступила группа депутатов ГД во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой, а также сенатор Лилия Гумерова. "Законопроектом предполагается распространить положительный опыт применения ограничений в отношении документации, подготовка которой может быть поручена педагогическим работникам при реализации основных общеобразовательных программ, на отношения, возникающие при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и высшего образования, а также образовательных программ, интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", - следует из пояснительной записки к тексту законопроекта. Отмечается, что принятие проекта будет способствовать снижению излишней административной нагрузки на педагогических работников, что позволит сконцентрироваться на исполнении непосредственных обязанностей по обучению и воспитанию обучающихся.

https://ria.ru/20240124/flag-1923272749.html

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общество, ольга казакова, лилия гумерова, госдума рф