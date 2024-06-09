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В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 09.06.2024
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09:49 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/belyakov-1951738945.html
В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье
В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 09.06.2024
В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье
Аэропорт Кишинева превратили в "дуршлаг", где во время обысков издеваются над людьми, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:49
2024-06-09T09:49
молдавия
кишинев
россия
олег беляков
евгения гуцул
объединенная контрольная комиссия (окк)
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Аэропорт Кишинева превратили в "дуршлаг", где во время обысков издеваются над людьми, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков. Объединённая контрольная комиссия является главным управляющим органом миротворческой операции. В настоящий момент это единственная площадка, где регулярно проводятся переговоры с Молдовой. Беляков имеет полномочия представителя президента непризнанной ПМР в переговорном процессе. "Мы не можем не высказывать какой-то озабоченности, так как это единственный коридор (аэропорт Кишинева - ред.), который нас связывает с Европой, Россией и другими направлениями для отдыха и выполнения каких-либо функциональных обязанностей. Это очень настораживает, когда маленький потенциал объекта, который работает, превратили в какой-то "дуршлаг", в котором издеваются над людьми в полном объёме", - сказал Беляков в эфире телеканала "Первый приднестровский". Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что ограничение свободы передвижения граждан является грубым нарушением прав человека. По его словам, в преддверии предстоящих выборов в Молдавии делается все возможное и невозможное, когда демократические нормы теряют свой смысл, а простые люди очень страдают. "Мы видим определенную последовательность деятельности структур правоохранительных органов Республики Молдова, которые далеко работают за правами тех документов, которые определяют их функционал деятельности на том или ином направлении. Они выполняют чей-то заказ, чьи-то требования ни в рамках инструкций, ни в рамках положений, ни в рамках законов, то есть они давно перешли эту грань", - отметил Беляков. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
https://ria.ru/20240606/moldaviya-1951087771.html
https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html
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молдавия, кишинев, россия, олег беляков, евгения гуцул, объединенная контрольная комиссия (окк)
Молдавия, Кишинев, Россия, Олег Беляков, Евгения Гуцул, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
В аэропорту Кишинева издеваются над людьми, заявили в Приднестровье

Беляков: аэропорт Кишинева превратили в "дуршлаг", где издеваются над людьми

© Sputnik / OsmatescoАвтомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Osmatesco
Автомобиль молдавской полиции в аэропорту Кишинева. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Аэропорт Кишинева превратили в "дуршлаг", где во время обысков издеваются над людьми, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской республики Олег Беляков.
Объединённая контрольная комиссия является главным управляющим органом миротворческой операции. В настоящий момент это единственная площадка, где регулярно проводятся переговоры с Молдовой. Беляков имеет полномочия представителя президента непризнанной ПМР в переговорном процессе.
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"Мы не можем не высказывать какой-то озабоченности, так как это единственный коридор (аэропорт Кишинева - ред.), который нас связывает с Европой, Россией и другими направлениями для отдыха и выполнения каких-либо функциональных обязанностей. Это очень настораживает, когда маленький потенциал объекта, который работает, превратили в какой-то "дуршлаг", в котором издеваются над людьми в полном объёме", - сказал Беляков в эфире телеканала "Первый приднестровский".
Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что ограничение свободы передвижения граждан является грубым нарушением прав человека. По его словам, в преддверии предстоящих выборов в Молдавии делается все возможное и невозможное, когда демократические нормы теряют свой смысл, а простые люди очень страдают.
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"Мы видим определенную последовательность деятельности структур правоохранительных органов Республики Молдова, которые далеко работают за правами тех документов, которые определяют их функционал деятельности на том или ином направлении. Они выполняют чей-то заказ, чьи-то требования ни в рамках инструкций, ни в рамках положений, ни в рамках законов, то есть они давно перешли эту грань", - отметил Беляков.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
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МолдавияКишиневРоссияОлег БеляковЕвгения ГуцулОбъединенная контрольная комиссия (ОКК)
 
 
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