https://ria.ru/20240608/kniga-1951564912.html

РВИО представило книгу об антироссийской пропаганде в украинских учебниках

РВИО представило книгу об антироссийской пропаганде в украинских учебниках - РИА Новости, 08.06.2024

РВИО представило книгу об антироссийской пропаганде в украинских учебниках

Российское военно-историческое общество (РВИО) представило на книжном фестивале "Красная площадь" новую книгу "Украина – не Россия? Украинские школьные учебники РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:09

2024-06-08T00:09

2024-06-08T00:21

россия

украина

киев

александр невский

владимир мединский

анатолий торкунов

российское военно-историческое общество (рвио)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) представило на книжном фестивале "Красная площадь" новую книгу "Украина – не Россия? Украинские школьные учебники XXI века: методы и механизмы фальсификации истории", где анализируются современные украинские учебники истории и распространяемая в них антироссийская пропаганда, сообщили в пятницу в пресс-службе РВИО. Книга посвящена содержанию и методикам современных школьных учебников по истории, издающихся на Украине. На многочисленных примерах наглядно показано, как с помощью учебной литературы украинским школьникам десятилетиями прививали идеологические установки, главная из которых - исключить из истории Украины все позитивные страницы, связанные с Россией. "Там говорится о Киеве, о "великом украинском народе". Но нет ни слова об Александре Невском, о нашей общей истории, о триединстве народа. Это могло показаться "узконациональным взглядом", но на самом деле это зомбирование молодого поколения и воспитание ненависти к нашей стране. Потому что на самом деле в украинских учебниках присутствует откровенная ненависть и русофобия. В них отвергается все, что касается нашей совместной истории. На первый план выдвигается именно борьба с Россией, а не борьба с фашизмом или с нашествием Наполеона, или с польскими интервентами", - заявил на презентации научный директор РВИО Михаил Мягков. Мягков также назвал нелепым объявление СБУ о заведении уголовного дела против помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х класса. "На днях СБУ объявили уголовный процесс против авторов российского учебника истории для 10-х и 11-х классов, которые "осмелились", по их мнению, написать, что мы когда-то жили все вместе, что у нас общая история и так далее. Они считают, что это "посягательство на территориальную целостность Украины". И это еще один признак нацистского киевского режима. Поэтому мы должны думать о том, как проводить денацификацию на территории, которая будет освобождена от неонацистского режима. Это важнейшая задача!" - подчеркнул он. Мягков отметил, что книга "Украина – не Россия? Украинские школьные учебники XXI века: методы и механизмы фальсификации истории" будет в ближайшее время передана в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. "Про Великую Отечественную войну написано от силы пара страниц. Но зато присутствует портрет (пособника нацистов Романа - ред.) Шухевича. Изверга, у которого руки по локоть в крови, украинские учебники описывают как "симпатичного и очень доброжелательного человека". Как это понимать? По сути дела, оправдывается терроризм Украинский повстанческой армии* (ОУН-УПА*, Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия*, запрещенные в РФ экстремистские организации), запрещенной в России, и те люди, которые убивали своих же сограждан. Неудивительно, что сегодня зомбированное население Украины смотрит на нас сквозь перекрестие прицела", - охарактеризовал научный директор РВИО украинские учебники по истории.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20231015/yazyk-1902629224.html

https://ria.ru/20240501/yazyk-1943359456.html

россия

украина

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россия, украина, киев, александр невский, владимир мединский, анатолий торкунов, российское военно-историческое общество (рвио), служба безопасности украины