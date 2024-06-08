https://ria.ru/20240608/dagestan-1951675107.html

В Дагестане приняли меры безопасности из-за атаки БПЛА на Северную Осетию

В Дагестане приняли меры безопасности из-за атаки БПЛА на Северную Осетию - РИА Новости, 08.06.2024

В Дагестане приняли меры безопасности из-за атаки БПЛА на Северную Осетию

Необходимые меры безопасности приняты в Дагестане в связи с атакой беспилотников на Северную Осетию, силовые структуры продолжат работать в особом режиме,... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T17:38

2024-06-08T17:38

2024-06-08T17:38

специальная военная операция на украине

моздок

махачкала

скфо

сергей меликов

сергей меняйло

безопасность

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Необходимые меры безопасности приняты в Дагестане в связи с атакой беспилотников на Северную Осетию, силовые структуры продолжат работать в особом режиме, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. В субботу с утра в дагестанских Telegram-каналах и чатах в мессенджерах стала распространяться информация о якобы замеченных в небе над Дагестаном и надвигающихся на Махачкалу беспилотных летальных аппаратах. В этой связи администрация главы Дагестана обратилась к жителям с призывом быть бдительными, но сохранять спокойствие и не распространять фейки. "Сегодня вражеские беспилотники пытались проникнуть на территорию одной из республик СКФО – Северной Осетии-Алании. Там силами ПВО Минобороны России угроза была оперативно устранена. В этой связи в Дагестане были приняты необходимые меры безопасности, в том числе работает оперативный штаб", - написал Меликов.Он отметил, что на территории Дагестана беспилотники не зафиксированы, а распространяемые в сети кадры не имеют никакого отношения к городам и районам республики. "Учитывая, что попытки врага, подобные той, что была им предпринята в Моздоке, не исключены, все органы власти, в том числе силовые, продолжат работать в особом режиме", - добавил Меликов. В субботу глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. По его словам, есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951597827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

моздок

махачкала

скфо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

моздок, махачкала, скфо, сергей меликов, сергей меняйло, безопасность, республика дагестан