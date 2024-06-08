В Дагестане приняли меры безопасности из-за атаки БПЛА на Северную Осетию
Меликов: Дагестан принял меры безопасности из-за атаки БПЛА на Северную Осетию
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 8 июн - РИА Новости. Необходимые меры безопасности приняты в Дагестане в связи с атакой беспилотников на Северную Осетию, силовые структуры продолжат работать в особом режиме, сообщил глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
В субботу с утра в дагестанских Telegram-каналах и чатах в мессенджерах стала распространяться информация о якобы замеченных в небе над Дагестаном и надвигающихся на Махачкалу беспилотных летальных аппаратах. В этой связи администрация главы Дагестана обратилась к жителям с призывом быть бдительными, но сохранять спокойствие и не распространять фейки.
"Сегодня вражеские беспилотники пытались проникнуть на территорию одной из республик СКФО – Северной Осетии-Алании. Там силами ПВО Минобороны России угроза была оперативно устранена. В этой связи в Дагестане были приняты необходимые меры безопасности, в том числе работает оперативный штаб", - написал Меликов.
Он отметил, что на территории Дагестана беспилотники не зафиксированы, а распространяемые в сети кадры не имеют никакого отношения к городам и районам республики.
"Учитывая, что попытки врага, подобные той, что была им предпринята в Моздоке, не исключены, все органы власти, в том числе силовые, продолжат работать в особом режиме", - добавил Меликов.
В субботу глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал, что три беспилотника, предварительно, с украинской стороны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. По его словам, есть незначительные разрушения и возгорания, пострадавших нет.
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