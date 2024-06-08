Глава МИД Шри-Ланки примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС
Глава МИД Шри-Ланки Сабри примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС
БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Шри-Ланки Али Сабри примет участие во встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде, сообщил МИД государства.
СМИД БРИКС пройдет 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев заявил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. Он добавил, что приглашены еще около 15 стран из числа дружественных России, в том числе председательствующих в региональных интеграционных объединениях.
"По приглашению министра иностранных дел России министр иностранных дел Али Сабри должен отправиться в Россию для участия в министерской сессии БРИКС, которая пройдет в Нижнем Новгороде 11 июня. Министр иностранных дел был приглашен на министерскую встречу в качестве нынешнего председателя совета министров Ассоциации регионального сотрудничества прибрежных государств Индийского океана (IORA)", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи Сабри планирует выступить с заявлением о "Роли БРИКС и Глобального Юга в реформировании глобального управления, обеспечении устойчивого развития, укреплении глобальной безопасности". Ожидается, что на полях встречи он проведет переговоры с коллегами из ряда стран, в том числе с главой МИД РФ.
В мае этого года Сабри заявил, что Шри-Ланка планирует присоединиться к группе БРИКС и хочет заручиться для этого поддержкой Индии.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.