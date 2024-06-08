https://ria.ru/20240608/avariya-1951712644.html

После столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области завели дело

После столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области завели дело - РИА Новости, 08.06.2024

После столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области завели дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области, в результате ДТП пять пассажиров автобуса... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T23:22

2024-06-08T23:22

2024-06-08T23:22

происшествия

ленинградская область

россия

ломоносовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области, в результате ДТП пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ. ДТП произошло на автодороге "Сосновый Бор – Санкт-Петербург" в Ломоносовском районе Ленинградской области. "По предварительным данным, пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. После осмотра медицинскими работниками все отпущены домой. Погибших в результате ДТП нет", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что в 16.36 в Ломоносовском районе Ленобласти водитель автомобиля "Камаз", осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - лёгкие травмы, им помощь оказана на месте.

https://ria.ru/20240608/avariya-1951698590.html

ленинградская область

россия

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район