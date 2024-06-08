После столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области завели дело
СК возбудил дело после столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения грузовика и автобуса в Ленинградской области, в результате ДТП пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.
ДТП произошло на автодороге "Сосновый Бор – Санкт-Петербург" в Ломоносовском районе Ленинградской области.
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
© ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области
"По предварительным данным, пять пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью. После осмотра медицинскими работниками все отпущены домой. Погибших в результате ДТП нет", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Ранее главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщало, что в 16.36 в Ломоносовском районе Ленобласти водитель автомобиля "Камаз", осуществляя поворот налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении рейсовым автобусом. В салоне автобуса находилось 15 пассажиров. В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров. Двое получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, трое - лёгкие травмы, им помощь оказана на месте.