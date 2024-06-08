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Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - РИА Новости, 08.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:11 08.06.2024 (обновлено: 21:55 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/agressiya-1951702608.html
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты - РИА Новости, 08.06.2024
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты
Западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия, заявила министр обороны Австрии Клаудия РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T21:11
2024-06-08T21:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
германия
йенс столтенберг
джо байден
владимир путин
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ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию die Presse."Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала она.Так Таннер прокомментировала вопрос о том, что "США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия". Журналист издания также попытался уточнить, не должен ли Киев иметь возможность "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы". "Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — ответила Таннер. О том, что у НАТО нет планов размещать военных на украинской территории, Столтенберг заявил на пресс-конференции 6 июня. При этом он добавил, что члены альянса имеют право оказывать Киеву "разностороннюю поддержку".Тридцать первого мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы против целей на территории России, угрожающих Харькову. По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.Как заявил в этот же день официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин и партнеры солидарны в том, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.Столтенберг отмечал, что некоторые страны НАТО, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений".Владимир Путин подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о разрешении Киеву наносить удары по целям на территории России переданными ВСУ ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html
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в мире, россия, украина, германия, йенс столтенберг, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Германия, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Глава МО Австрии: разрешение Запада на удары по целям в РФ перешло красную черту

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию die Presse.
"Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину", — сказала она.
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Так Таннер прокомментировала вопрос о том, что "США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия".
Журналист издания также попытался уточнить, не должен ли Киев иметь возможность "в достаточной степени защитить Харьков от обстрелов с российской границы".
"Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить", — ответила Таннер.
О том, что у НАТО нет планов размещать военных на украинской территории, Столтенберг заявил на пресс-конференции 6 июня. При этом он добавил, что члены альянса имеют право оказывать Киеву "разностороннюю поддержку".
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Тридцать первого мая стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы против целей на территории России, угрожающих Харькову. По данным источников газеты Wall Street Journal, Вашингтон санкционировал использование "в Харьковском регионе" ракетных систем GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийских систем.
Как заявил в этот же день официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, Берлин и партнеры солидарны в том, что киевский режим может использовать западное оружие для препятствия продвижению российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II.
Второго июня Франция дала Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам.
Столтенберг отмечал, что некоторые страны НАТО, включая Великобританию, изначально передавали Киеву оружие "без всяких ограничений".
Владимир Путин подчеркнул, что страны Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о разрешении Киеву наносить удары по целям на территории России переданными ВСУ ракетными комплексами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаГерманияЙенс СтолтенбергДжо БайденВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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