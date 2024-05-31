США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России
WSJ: США разрешат ВСУ удары по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в статье.
Накануне представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Как позднее сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.
Агрессивная риторика НАТО
В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.