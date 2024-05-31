https://ria.ru/20240531/smi-1949707312.html

США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России

США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 31.05.2024

США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России

США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T15:53

2024-05-31T15:53

2024-05-31T16:25

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в статье.Накануне представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Как позднее сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.

https://ria.ru/20240531/svo-1949634969.html

https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html

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сша, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире