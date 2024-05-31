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США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 31.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 31.05.2024 (обновлено: 16:25 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/smi-1949707312.html
США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России
США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России - РИА Новости, 31.05.2024
США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России
США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T15:53
2024-05-31T16:25
специальная военная операция на украине
сша
россия
киев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников."Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в статье.Накануне представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Как позднее сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
https://ria.ru/20240531/svo-1949634969.html
https://ria.ru/20240531/nato-1949578313.html
https://ria.ru/20240531/rekomendatsii-1949551821.html
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сша, россия, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
США разрешили Украине использовать HIMARS для ударов по России

WSJ: США разрешат ВСУ удары по России из HIMARS, GMRLS и артиллерии

© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonЗагрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Загрузка ракет ATACMS в высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. США разрешат Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, прилегающей к Харьковской области, пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
"Оружие, которое США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", — говорится в статье.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ предположили, когда ВСУ могут начать бить по России западным оружием
12:41
Накануне представитель Госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Как позднее сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, Берлин и его союзники считают, что ВСУ могут использовать западное оружие для борьбы с продвижением российской армии в Харьковской области. Уточняется, что из поставленного Германией вооружения можно использовать самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARS-II.

Агрессивная риторика НАТО

В последнее время западные политики все чаще призывают разрешить ВСУ наносить удары по российской территории. С таким заявлением выступил, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эту позицию поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен сказал, что Копенгаген разрешит Киеву использовать для этого истребители F-16.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
10:05
При этом другие страны альянса выступили против. По словам вице-премьера и главы МИД Италии Антонио Таяни, Украина должна использовать полученное от Запада оружие только на своей территории. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал планы НАТО безумной идеей.
Владимир Путин подчеркивал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории России.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москве известно, что попытки наносить удары по российской территории американским оружием уже осуществляются.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
СМИ: США дадут Киеву рекомендации, по каким целям в России наносить удары
04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияКиевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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