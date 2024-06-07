Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/volkhov-1951247595.html
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов - РИА Новости, 07.06.2024
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов
Найдено тело второго из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных двух продолжаются, на месте работают следователи,... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T10:40
2024-06-07T10:40
происшествия
новгородская область
индия
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950605954_3:0:1269:712_1920x0_80_0_0_4cf85b9406f9ad9f2d22be91afb167d6.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Найдено тело второго из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных двух продолжаются, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам, травм она не получила. В среду спасатели обнаружили тепло первого погибшего студента. Поиски продолжаются. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен второй погибший, мужчина 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело второго из утонувших студентов", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали РИА Новости, что всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте 18-20 лет. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Официально эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20240530/rebenok-1949489371.html
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html
новгородская область
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950605954_161:0:1110:712_1920x0_80_0_0_b95b0e54b694d3fea4f050f2d9b4537f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, индия, андрей никитин (политик)
Происшествия, Новгородская область, Индия, Андрей Никитин (политик)
В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов

Следователи нашли тело второго из утонувших индийских студентов

© Следственный комитет Российской ФедерацииМесто происшествия, где студенты из Индии утонули в Новгороде
Место происшествия, где студенты из Индии утонули в Новгороде
© Следственный комитет Российской Федерации
Место происшествия, где студенты из Индии утонули в Новгороде . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Найдено тело второго из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных двух продолжаются, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.
Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам, травм она не получила. В среду спасатели обнаружили тепло первого погибшего студента. Поиски продолжаются.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Татарстане ребенок утонул в бассейне
30 мая, 18:55
"В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен второй погибший, мужчина 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело второго из утонувших студентов", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали РИА Новости, что всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте 18-20 лет.
Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Официально эта информация не подтверждена.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В Ингушетии двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул в канале
30 мая, 19:45
 
ПроисшествияНовгородская областьИндияАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала