https://ria.ru/20240607/volkhov-1951247595.html

В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов

В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов - РИА Новости, 07.06.2024

В Великом Новгороде нашли тело второго из утонувших студентов

Найдено тело второго из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных двух продолжаются, на месте работают следователи,... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T10:40

2024-06-07T10:40

2024-06-07T10:40

происшествия

новгородская область

индия

андрей никитин (политик)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Найдено тело второго из утонувших в Великом Новгороде студентов, предположительно, из Индии, поиски остальных двух продолжаются, на месте работают следователи, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону. Как сообщали ранее в региональном главке МЧС России, во вторник вечером в 21.00 (совпадает с мск) в экстренные службы поступила информация, что на Волхове в не отведенном для купания месте возле кремля тонет девушка. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Предварительно было установлено, что компания из пяти человек, не умеющих плавать, пошла купаться. Из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам, травм она не получила. В среду спасатели обнаружили тепло первого погибшего студента. Поиски продолжаются. "В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, спасателями обнаружен второй погибший, мужчина 2004 года рождения. Следователи работают на месте происшествия, где обнаружено тело второго из утонувших студентов", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали РИА Новости, что всего утонули три парня и одна девушка. Все они были студентами медицинского института Новгородского госуниверситета в возрасте 18-20 лет. Как сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале, по предварительной информации, погибли студенты из Индии. Официально эта информация не подтверждена.

https://ria.ru/20240530/rebenok-1949489371.html

https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949501990.html

новгородская область

индия

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происшествия, новгородская область, индия, андрей никитин (политик)