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Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 07.06.2024
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00:36 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/velikiy_novgorod-1951189074.html
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий - РИА Новости, 07.06.2024
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий
Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T00:36
2024-06-07T00:36
экономика
великий новгород
новгородская область
россия
андрей никитин (политик)
сергей кравцов
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Финал пройдет на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай". Принципиальное отличие будет в застройке основной части компетенций. Они разместятся во временных экспопавильонах общей площадью 4 тысячи квадратных метров на прилегающей к площадке территории. "Подготовка идет. Конечно, в этом году мы еще пройдем по тому треку, который есть. А дальше мы с министром Сергеем Кравцовым будем очень детально обсуждать, чтобы профессии будущего отвечали на те вопросы, которые есть в стратегии, озвученной президентом… Что такое чемпионат? Это площадка отработки образовательных стандартов по новым компетенциям", - отметил Никитин. Он уточнил, что список компетенций расширился: до 12 в основной категории и четырех категорий по юниорам. Все они разработаны с учетом актуального запроса бизнеса и затрагивают ключевые сферы экономики. Из сферы сельского хозяйства – это "Агроботы", инженерных технологий – "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Оптоэлектроника", "Диспетчеризация технологических процессов" и "Системы умного дома". Сферы IT и бизнеса – "Цифровые возможности для бизнеса", "Специалист по анализу данных (BI-аналитик)", развития искусственного интеллекта - "Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах". А также компетенции по развитию технологий реабилитации, развития игровой индустрии и виртуальных миров. "На данный момент уже сформированы и направлены на согласование в министерство промышленности и торговли РФ инфраструктурные листы финала Чемпионата. Ожидаем, в этом году его посетят делегации более 20 иностранных государств, а участниками Деловой программы станут не менее 3000 человек",- добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230921/putin-1897862070.html
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экономика, великий новгород, новгородская область, россия, андрей никитин (политик), сергей кравцов, технологии
Экономика, Великий Новгород, Новгородская область, Россия, Андрей Никитин (политик), Сергей Кравцов, Технологии
Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий

Губернатор Никитин: Великий Новгород готовится к Чемпионату высоких технологий

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНовгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Подготовка к финалу Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде идет, он запланирован с 17 по 21 сентября, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Финал пройдет на площадке инновационного научно-технологического центра "Валдай". Принципиальное отличие будет в застройке основной части компетенций. Они разместятся во временных экспопавильонах общей площадью 4 тысячи квадратных метров на прилегающей к площадке территории.
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"Подготовка идет. Конечно, в этом году мы еще пройдем по тому треку, который есть. А дальше мы с министром Сергеем Кравцовым будем очень детально обсуждать, чтобы профессии будущего отвечали на те вопросы, которые есть в стратегии, озвученной президентом… Что такое чемпионат? Это площадка отработки образовательных стандартов по новым компетенциям", - отметил Никитин.
Он уточнил, что список компетенций расширился: до 12 в основной категории и четырех категорий по юниорам. Все они разработаны с учетом актуального запроса бизнеса и затрагивают ключевые сферы экономики. Из сферы сельского хозяйства – это "Агроботы", инженерных технологий – "Монтаж и обслуживание промышленных роботов", "Оптоэлектроника", "Диспетчеризация технологических процессов" и "Системы умного дома". Сферы IT и бизнеса – "Цифровые возможности для бизнеса", "Специалист по анализу данных (BI-аналитик)", развития искусственного интеллекта - "Технологии искусственного интеллекта в комплексных беспилотных системах". А также компетенции по развитию технологий реабилитации, развития игровой индустрии и виртуальных миров.
"На данный момент уже сформированы и направлены на согласование в министерство промышленности и торговли РФ инфраструктурные листы финала Чемпионата. Ожидаем, в этом году его посетят делегации более 20 иностранных государств, а участниками Деловой программы станут не менее 3000 человек",- добавил губернатор.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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