https://ria.ru/20240607/putin-1951253653.html

Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.06.2024

Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T11:00

2024-06-07T11:00

2024-06-07T11:01

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

политика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (81%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 мая по 2 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. -0-

https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html

https://ria.ru/20240517/vtsiom-1946603313.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика