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Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.06.2024
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11:00 07.06.2024 (обновлено: 11:01 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/putin-1951253653.html
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину - РИА Новости, 07.06.2024
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину
Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T11:00
2024-06-07T11:01
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (81%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 мая по 2 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. -0-
https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html
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Дарья Буймова
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60
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Политика
Опрос ФОМ показал, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 81% россиян хорошо оценивают работу Путина, 80% доверяют ему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Большинство (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 80% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть (81%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 9% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
12 апреля, 10:16
На вопрос о доверии президенту 80% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 11% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Почти половина опрошенных (47%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 8% отдали бы голоса за КПРФ, 10% - за ЛДПР, 3% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен с 31 мая по 2 июня 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. -0-
Люди на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
17 мая, 10:45
 
РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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