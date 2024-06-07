Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру"
Первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру" расскажет о Смутном времени
© Иллюстрация РИА Новостиобложка подкаста "дорога в Лавру"
© Иллюстрация РИА Новости
обложка подкаста "дорога в Лавру"
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый эпизод проекта Свято-Троицкой Сергиевой лавры и РИА Новости "Дорога в Лавру" выходит в пятницу, из него можно будет узнать об обороне монастыря в Смутное время.
"Дорога в Лавру" – это художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля, который вместе создают один из самых почитаемых русских монастырей и РИА Новости.
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"Что за предзнаменования испугали осаждавших монастырь поляков и литовцев, кого из русских царей крестили в лавре и почему народное ополчение Минина и Пожарского собиралось возле монастырских стен – об этом расскажет первый эпизод подкаста. Центральным сюжетом стала захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты", – рассказали авторы проекта.
Второй эпизод, который будет доступен через неделю, будет посвящен тому, как монахи лавры спасли Петра Первого, какую хитрость на богомольях придумала Елизавета Петровна, и как в годы Великой Отечественной войны в лавре спасали раненых.
Экспертами в эпизодах станут насельники лавры: главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Вместе с ними в проекте будут участвовать историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы. Они расскажут слушателям, почему преподобного Сергия Радонежского считают не только одним из самых почитаемых святых Древней Руси, но и объединителем страны, который пресек междоусобицу, а также о том, как легендарный иконописец Андрей Рублев создавал знаменитую "Троицу", о связанных с лаврой легендах, уникальной монастырской архитектуре, традициях и обычаях обители и правилах поведения в ней.
Эпизоды подкаста будут выходить по пятницам на сайте ria.ru, официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в приложении "Сила Лавры", а также в "Яндекс. Музыке", Apple Podcasts, "ВКонтакте" и других доступных агрегаторах.
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