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Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру" - РИА Новости, 07.06.2024
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Религия
 
12:23 07.06.2024 (обновлено: 12:24 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/podkast-1951289493.html
Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру"
Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру" - РИА Новости, 07.06.2024
Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру"
Первый эпизод проекта Свято-Троицкой Сергиевой лавры и РИА Новости "Дорога в Лавру" выходит в пятницу, из него можно будет узнать об обороне монастыря в Смутное РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T12:23
2024-06-07T12:24
религия
елизавета петровна (императрица)
сергий радонежский
яндекс.музыка
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
риа новости
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый эпизод проекта Свято-Троицкой Сергиевой лавры и РИА Новости "Дорога в Лавру" выходит в пятницу, из него можно будет узнать об обороне монастыря в Смутное время. "Дорога в Лавру" – это художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля, который вместе создают один из самых почитаемых русских монастырей и РИА Новости. "Что за предзнаменования испугали осаждавших монастырь поляков и литовцев, кого из русских царей крестили в лавре и почему народное ополчение Минина и Пожарского собиралось возле монастырских стен – об этом расскажет первый эпизод подкаста. Центральным сюжетом стала захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты", – рассказали авторы проекта. Второй эпизод, который будет доступен через неделю, будет посвящен тому, как монахи лавры спасли Петра Первого, какую хитрость на богомольях придумала Елизавета Петровна, и как в годы Великой Отечественной войны в лавре спасали раненых. Экспертами в эпизодах станут насельники лавры: главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Вместе с ними в проекте будут участвовать историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы. Они расскажут слушателям, почему преподобного Сергия Радонежского считают не только одним из самых почитаемых святых Древней Руси, но и объединителем страны, который пресек междоусобицу, а также о том, как легендарный иконописец Андрей Рублев создавал знаменитую "Троицу", о связанных с лаврой легендах, уникальной монастырской архитектуре, традициях и обычаях обители и правилах поведения в ней. Эпизоды подкаста будут выходить по пятницам на сайте ria.ru, официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в приложении "Сила Лавры", а также в "Яндекс. Музыке", Apple Podcasts, "ВКонтакте" и других доступных агрегаторах.
https://ria.ru/20240530/treyler-1949426415.html
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елизавета петровна (императрица), сергий радонежский, яндекс.музыка, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), риа новости
Религия, Елизавета Петровна (императрица), Сергий Радонежский, Яндекс.Музыка, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), РИА Новости
Стало известно, о чем расскажет первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру"

Первый выпуск подкаста "Дорога в Лавру" расскажет о Смутном времени

© Иллюстрация РИА Новостиобложка подкаста "дорога в Лавру"
обложка подкаста дорога в Лавру - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Иллюстрация РИА Новости
обложка подкаста "дорога в Лавру"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый эпизод проекта Свято-Троицкой Сергиевой лавры и РИА Новости "Дорога в Лавру" выходит в пятницу, из него можно будет узнать об обороне монастыря в Смутное время.
"Дорога в Лавру" – это художественно-исторический проект на стыке подкаста и традиционного аудиоспектакля, который вместе создают один из самых почитаемых русских монастырей и РИА Новости.
Дорога в Лавру. Трейлер - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Дорога в Лавру. Трейлер
30 мая, 18:00
«
"Что за предзнаменования испугали осаждавших монастырь поляков и литовцев, кого из русских царей крестили в лавре и почему народное ополчение Минина и Пожарского собиралось возле монастырских стен – об этом расскажет первый эпизод подкаста. Центральным сюжетом стала захватывающая история обороны монастыря во времена кровавой Смуты", – рассказали авторы проекта.
Второй эпизод, который будет доступен через неделю, будет посвящен тому, как монахи лавры спасли Петра Первого, какую хитрость на богомольях придумала Елизавета Петровна, и как в годы Великой Отечественной войны в лавре спасали раненых.
Экспертами в эпизодах станут насельники лавры: главный редактор издательств "Ладан" и "Троицкая школа" иеромонах Нектарий (Соколов) и руководитель Лаврской иконописной мастерской иеромонах Никифор (Исаков). Вместе с ними в проекте будут участвовать историки, искусствоведы, культурологи, реставраторы и архитекторы. Они расскажут слушателям, почему преподобного Сергия Радонежского считают не только одним из самых почитаемых святых Древней Руси, но и объединителем страны, который пресек междоусобицу, а также о том, как легендарный иконописец Андрей Рублев создавал знаменитую "Троицу", о связанных с лаврой легендах, уникальной монастырской архитектуре, традициях и обычаях обители и правилах поведения в ней.
Эпизоды подкаста будут выходить по пятницам на сайте ria.ru, официальном сайте Свято-Троицкой Сергиевой лавры, в приложении "Сила Лавры", а также в "Яндекс. Музыке", Apple Podcasts, "ВКонтакте" и других доступных агрегаторах.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Троице-Сергиевой лавре создадут условия для "Троицы" Рублева
30 января, 14:21
 
РелигияЕлизавета Петровна (императрица)Сергий РадонежскийЯндекс.МузыкаСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)РИА Новости
 
 
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