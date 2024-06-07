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Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
13:33 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/pmef-1951325733.html
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко
Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на парламентский форум БРИКС, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:33
2024-06-07T13:33
пмэф-2024
россия
санкт-петербург
валентина матвиенко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на парламентский форум БРИКС, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы как страна-хозяйка парламентского форума БРИКС посчитали важным пригласить всех председателей парламентов стран СНГ. Это возможность двухсторонние встречи провести и заодно проведем Совет Межпарламентской ассамблеи (СНГ)", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Парламентарий отметила, что из стран-участниц БРИКС в форуме примут участие 9 государств на достаточно высоком уровне. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html
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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, снг, брикс, совет федерации рф
ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, СНГ, БРИКС, Совет Федерации РФ
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на форум БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на парламентский форум БРИКС, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мы как страна-хозяйка парламентского форума БРИКС посчитали важным пригласить всех председателей парламентов стран СНГ. Это возможность двухсторонние встречи провести и заодно проведем Совет Межпарламентской ассамблеи (СНГ)", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт
22 мая, 16:19
Парламентарий отметила, что из стран-участниц БРИКС в форуме примут участие 9 государств на достаточно высоком уровне.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2024РоссияСанкт-ПетербургВалентина МатвиенкоСНГБРИКССовет Федерации РФ
 
 
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