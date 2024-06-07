https://ria.ru/20240607/pmef-1951325733.html
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.06.2024
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко
Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на парламентский форум БРИКС, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:33
2024-06-07T13:33
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на парламентский форум БРИКС, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы как страна-хозяйка парламентского форума БРИКС посчитали важным пригласить всех председателей парламентов стран СНГ. Это возможность двухсторонние встречи провести и заодно проведем Совет Межпарламентской ассамблеи (СНГ)", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Парламентарий отметила, что из стран-участниц БРИКС в форуме примут участие 9 государств на достаточно высоком уровне. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, валентина матвиенко, снг, брикс, совет федерации рф
ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Валентина Матвиенко, СНГ, БРИКС, Совет Федерации РФ
Россия пригласила парламенты стран СНГ на БРИКС, заявила Матвиенко
Матвиенко: Россия пригласила спикеров парламентов стран СНГ на форум БРИКС