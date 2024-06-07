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Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024

Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена российской экономике, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T09:38

2024-06-07T09:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена российской экономике, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале."Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", — заявил представитель Кремля.Песков предположил, что дискуссия на пленарной сессии так или иначе уйдет в тему политэкономии.Как подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков, в своей речи глава государства поделится видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.На пленарном заседании будут также выступать президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.Кроме того, Ушаков анонсировал, что после этого Владимир Путин встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика, павел зарубин, зимбабве, боливия