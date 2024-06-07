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Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
09:38 07.06.2024 (обновлено: 10:11 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/pmef-1951225113.html
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 07.06.2024
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ
Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена российской экономике, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T09:38
2024-06-07T10:11
пмэф-2024
россия
владимир путин
дмитрий песков
экономика
павел зарубин
зимбабве
боливия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена российской экономике, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале."Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", — заявил представитель Кремля.Песков предположил, что дискуссия на пленарной сессии так или иначе уйдет в тему политэкономии.Как подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков, в своей речи глава государства поделится видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.На пленарном заседании будут также выступать президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.Кроме того, Ушаков анонсировал, что после этого Владимир Путин встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20240606/putin-1950838781.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, экономика, павел зарубин, зимбабве, боливия
ПМЭФ-2024, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Экономика, Павел Зарубин, Зимбабве, Боливия
Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Песков: речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом экономике РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ
Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Речь Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет посвящена российской экономике, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент беседы в Telegram-канале.
"Традиционно президент, конечно, делает акцент на экономике. Поэтому я убежден, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны", — заявил представитель Кремля.
Церемония открытия и панельные дискуссии: кадры с полей ПМЭФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ состоялось множество сессий, посвященных решению актуальных проблем и обсуждению путей развития экономики.

Участницы форума ПМЭФ-2024

На ПМЭФ состоялось множество сессий, посвященных решению актуальных проблем и обсуждению путей развития экономики.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Гости форума проводят многочисленные переговоры и знакомятся с достижениями коллег в различных областях.

Работа ПМЭФ-2024

Гости форума проводят многочисленные переговоры и знакомятся с достижениями коллег в различных областях.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В церемонии открытия ПМЭФ приняли участи гости из Бахрейна, ЦАР, Сальвадора и Бразилии.

Торжественное открытие форума ПМЭФ-2024

В церемонии открытия ПМЭФ приняли участи гости из Бахрейна, ЦАР, Сальвадора и Бразилии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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3 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Одной из сессий ПМЭФ стала дискуссия на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка", ее модератором выступил Дмитрий Киселев.

Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на форуме БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка

Одной из сессий ПМЭФ стала дискуссия на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка", ее модератором выступил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о развитии одного из старейших горнолыжных курортов региона "Аджигардак".

Стенд Челябинской области на форуме ПМЭФ-2024

Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о развитии одного из старейших горнолыжных курортов региона "Аджигардак".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Афганская делегация и представители Дагестана подписали документы о сотрудничестве.

Подписание документов между Министерством промышленности и торговли Республики Дагестан и делегацией Афганистана на полях ПМЭФ-2024

Афганская делегация и представители Дагестана подписали документы о сотрудничестве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

На форуме представлены новинки как отчественного, так и зарубежного автопрома.

Работа ПМЭФ-2024

На форуме представлены новинки как отчественного, так и зарубежного автопрома.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Одним из гостей ПМЭФ стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и заместитель генерального директора ПАО Газпром нефть Павел Колобков во время встречи

Одним из гостей ПМЭФ стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетят более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Всего форум посетят более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры.

Стенд Rutube на форуме ПМЭФ-2024

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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10 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В этом году почетным гостем ПМЭФ стала оманская делегация.

Советник президента Российской Федерации Игорь Левитин на Стенде Омана на ПМЭФ-2024

В этом году почетным гостем ПМЭФ стала оманская делегация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

Участницы форума ПМЭФ-2024

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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12 из 16
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

Работа ПМЭФ-2024

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Илья Питалев
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13 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

Участники форума ПМЭФ-2024

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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14 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В третий день форума состоится его центральное событие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Участницы форума ПМЭФ-2024

В третий день форума состоится его центральное событие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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15 из 16
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Завершится ПМЭФ 8 июня.

Участники форума ПМЭФ-2024

Завершится ПМЭФ 8 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
16 из 16

На ПМЭФ состоялось множество сессий, посвященных решению актуальных проблем и обсуждению путей развития экономики.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 16

Гости форума проводят многочисленные переговоры и знакомятся с достижениями коллег в различных областях.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 16

В церемонии открытия ПМЭФ приняли участи гости из Бахрейна, ЦАР, Сальвадора и Бразилии.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 16

Одной из сессий ПМЭФ стала дискуссия на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка", ее модератором выступил Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 16

Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о развитии одного из старейших горнолыжных курортов региона "Аджигардак".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 16

Афганская делегация и представители Дагестана подписали документы о сотрудничестве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 16

На форуме представлены новинки как отчественного, так и зарубежного автопрома.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 16

Одним из гостей ПМЭФ стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 16

Всего форум посетят более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
10 из 16

В этом году почетным гостем ПМЭФ стала оманская делегация.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
11 из 16

Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
12 из 16

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 16

Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
14 из 16

В третий день форума состоится его центральное событие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
15 из 16

Завершится ПМЭФ 8 июня.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
16 из 16
Песков предположил, что дискуссия на пленарной сессии так или иначе уйдет в тему политэкономии.
Как подчеркивал помощник президента Юрий Ушаков, в своей речи глава государства поделится видением ситуации в мире, даст оценку российской экономике в условиях СВО, ответит на вопросы по международной проблематике, в том числе об украинском кризисе.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Исполнили свой долг". Путин послал Западу четкий сигнал
6 июня, 00:42
На пленарном заседании будут также выступать президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва.
Кроме того, Ушаков анонсировал, что после этого Владимир Путин встретится с представительницами организации "Женщины бизнеса".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Путин пообещал способствовать улучшению ситуации на Балканах
6 июня, 21:03
 
ПМЭФ-2024РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЭкономикаПавел ЗарубинЗимбабвеБоливия
 
 
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