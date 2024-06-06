Церемония открытия и панельные дискуссии: кадры с полей ПМЭФ

На ПМЭФ состоялось множество сессий, посвященных решению актуальных проблем и обсуждению путей развития экономики.
На ПМЭФ состоялось множество сессий, посвященных решению актуальных проблем и обсуждению путей развития экономики.
Гости форума проводят многочисленные переговоры и знакомятся с достижениями коллег в различных областях.
Гости форума проводят многочисленные переговоры и знакомятся с достижениями коллег в различных областях.
В церемонии открытия ПМЭФ приняли участи гости из Бахрейна, ЦАР, Сальвадора и Бразилии.
В церемонии открытия ПМЭФ приняли участи гости из Бахрейна, ЦАР, Сальвадора и Бразилии.
Одной из сессий ПМЭФ стала дискуссия на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка", ее модератором выступил Дмитрий Киселев.
Одной из сессий ПМЭФ стала дискуссия на тему "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка", ее модератором выступил Дмитрий Киселев.
Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о развитии одного из старейших горнолыжных курортов региона "Аджигардак".
Челябинская область на Петербургском международном экономическом форуме подписала соглашение о развитии одного из старейших горнолыжных курортов региона "Аджигардак".
Афганская делегация и представители Дагестана подписали документы о сотрудничестве.
Афганская делегация и представители Дагестана подписали документы о сотрудничестве.
На форуме представлены новинки как отчественного, так и зарубежного автопрома.
На форуме представлены новинки как отчественного, так и зарубежного автопрома.
Одним из гостей ПМЭФ стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Одним из гостей ПМЭФ стал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Всего форум посетят более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
Всего форум посетят более 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры.
Стенд Rutube на ПМЭФ представлен в виде огромного ноутбука, участники форума могут управлять им с помощью напольной клавиатуры.
В этом году почетным гостем ПМЭФ стала оманская делегация.
В этом году почетным гостем ПМЭФ стала оманская делегация.
Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
Программа международного трека форума включает свыше десяти бизнес-диалогов, среди которых форматы ЕАЭС — АСЕАН, Россия — Африка, Россия — Латинская Америка, Россия — Китай, Россия — ЮАР и другие двусторонние встречи.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
Форум поделен на четыре тематических блока, посвященных российской экономике, мировым тенденциям, технологиям и приоритетам современного государства.
В третий день форума состоится его центральное событие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
В третий день форума состоится его центральное событие — пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.
Завершится ПМЭФ 8 июня.