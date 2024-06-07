https://ria.ru/20240607/plazmotsentr-1951373751.html

Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра

Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра - РИА Новости, 07.06.2024

Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра

Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о создании регионального плазмоцентра, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T15:01

2024-06-07T15:01

2024-06-07T15:01

рязанская область

здоровье - общество

рязанская область

россия

павел малков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о создании регионального плазмоцентра, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение о создании регионального плазмоцентра. Рязанская область — один из десяти регионов, где планируются подобные центры. Инвестпартнером выступает "Скопинский фармацевтический завод", проект сопровождают Минздрав РФ и Минпромторг РФ. Министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко отметил его особую важность для пациентов", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, центр разместится на базе областной станции переливания крови. Будет построен новый корпус с оборудованием, лабораторией и полным оснащением. В плазмоцентре обеспечат заготовку, заморозку и хранение плазмы, а также обследование доноров перед сдачей крови. Здание центра планируется возвести до конца 2025 года, с 2026 года он начнет работать. "Значимый проект для Рязанской области и для всей страны. Плазмоцентр позволит обеспечить полный цикл производства отечественных препаратов плазмы крови, необходимых для лечения целого ряда сложных заболеваний", - отметил Малков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, рязанская область, россия, павел малков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)