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Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра - РИА Новости, 07.06.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
15:01 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/plazmotsentr-1951373751.html
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра - РИА Новости, 07.06.2024
Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра
Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о создании регионального плазмоцентра, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T15:01
2024-06-07T15:01
рязанская область
здоровье - общество
рязанская область
россия
павел малков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о создании регионального плазмоцентра, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение о создании регионального плазмоцентра. Рязанская область — один из десяти регионов, где планируются подобные центры. Инвестпартнером выступает "Скопинский фармацевтический завод", проект сопровождают Минздрав РФ и Минпромторг РФ. Министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко отметил его особую важность для пациентов", - написал он в своем Telegram-канале. По словам губернатора, центр разместится на базе областной станции переливания крови. Будет построен новый корпус с оборудованием, лабораторией и полным оснащением. В плазмоцентре обеспечат заготовку, заморозку и хранение плазмы, а также обследование доноров перед сдачей крови. Здание центра планируется возвести до конца 2025 года, с 2026 года он начнет работать. &quot;Значимый проект для Рязанской области и для всей страны. Плазмоцентр позволит обеспечить полный цикл производства отечественных препаратов плазмы крови, необходимых для лечения целого ряда сложных заболеваний&quot;, - отметил Малков.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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здоровье - общество, рязанская область, россия, павел малков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Рязанская область, Здоровье - Общество, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)

Рязанская область подписала на ПМЭФ соглашение о создании плазмоцентра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПлазма, сданная донорами, прошедшими вакцинацию "Спутником V"
Плазма, сданная донорами, прошедшими вакцинацию Спутником V - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Рязанская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о создании регионального плазмоцентра, сообщил губернатор Павел Малков.
"Подписали соглашение о создании регионального плазмоцентра. Рязанская область — один из десяти регионов, где планируются подобные центры. Инвестпартнером выступает "Скопинский фармацевтический завод", проект сопровождают Минздрав РФ и Минпромторг РФ. Министр здравоохранения России Михаил Альбертович Мурашко отметил его особую важность для пациентов", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, центр разместится на базе областной станции переливания крови. Будет построен новый корпус с оборудованием, лабораторией и полным оснащением. В плазмоцентре обеспечат заготовку, заморозку и хранение плазмы, а также обследование доноров перед сдачей крови. Здание центра планируется возвести до конца 2025 года, с 2026 года он начнет работать.
«

"Значимый проект для Рязанской области и для всей страны. Плазмоцентр позволит обеспечить полный цикл производства отечественных препаратов плазмы крови, необходимых для лечения целого ряда сложных заболеваний", - отметил Малков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Рязанская областьЗдоровье - ОбществоРязанская областьРоссияПавел МалковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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