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Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами

Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами - РИА Новости, 07.06.2024

Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами

Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T20:48

2024-06-07T20:48

2024-06-07T21:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Сейчас мы выработали новый режим "государство-партнер", который <...> в ходе нашего председательства будем обкатывать для государств заинтересованных", — сказал он на полях ПМЭФ.Песков подчеркнул, что БРИКС приветствует всех желающих, однако их количество сейчас больше, чем организация может "подключить". Исходя из этого, единственная альтернатива — это новый режим сотрудничества с государствами-партнерами.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас организация объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.

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россия, брикс, дмитрий песков, в мире, экономика, москва