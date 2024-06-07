Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами
Песков: Москва будет обкатывать формат "государство — партнер БРИКС"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Сейчас мы выработали новый режим "государство-партнер", который <...> в ходе нашего председательства будем обкатывать для государств заинтересованных", — сказал он на полях ПМЭФ.
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Песков подчеркнул, что БРИКС приветствует всех желающих, однако их количество сейчас больше, чем организация может "подключить". Исходя из этого, единственная альтернатива — это новый режим сотрудничества с государствами-партнерами.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас организация объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
Петербургский международный экономический форум проходит в 2024 году с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.