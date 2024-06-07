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Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами - РИА Новости, 07.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
20:48 07.06.2024 (обновлено: 21:35 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/peskov-1951538350.html
Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами
Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами - РИА Новости, 07.06.2024
Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами
Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T20:48
2024-06-07T21:35
россия
брикс
дмитрий песков
пмэф-2024
в мире
экономика
москва
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Сейчас мы выработали новый режим &quot;государство-партнер&quot;, который &lt;...&gt; в ходе нашего председательства будем обкатывать для государств заинтересованных&quot;, — сказал он на полях ПМЭФ.Песков подчеркнул, что БРИКС приветствует всех желающих, однако их количество сейчас больше, чем организация может "подключить". Исходя из этого, единственная альтернатива — это новый режим сотрудничества с государствами-партнерами.В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас организация объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.
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россия, брикс, дмитрий песков, в мире, экономика, москва
Россия, БРИКС, Дмитрий Песков, ПМЭФ-2024, В мире, Экономика, Москва
Песков: Россия протестирует формат партнерства БРИКС с другими странами

Песков: Москва будет обкатывать формат "государство — партнер БРИКС"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Москва опробует новый формат сотрудничества БРИКС — с государствами-партнерами — в период своего председательства в объединении, сообщил в беседе с РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Сейчас мы выработали новый режим "государство-партнер", который <...> в ходе нашего председательства будем обкатывать для государств заинтересованных", — сказал он на полях ПМЭФ.

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Песков подчеркнул, что БРИКС приветствует всех желающих, однако их количество сейчас больше, чем организация может "подключить". Исходя из этого, единственная альтернатива — это новый режим сотрудничества с государствами-партнерами.
В БРИКС изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось вдвое — полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, желание присоединиться к блоку выражали еще два десятка государств. Сейчас организация объединяет страны с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
Россия с 1 января стала председателем объединения на ближайший год. Главное мероприятие — встреча глав государств — пройдет в октябре в Казани.

Петербургский международный экономический форум проходит в 2024 году с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

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