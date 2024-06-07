https://ria.ru/20240607/peskov-1951331535.html
Экономические трудности не остановят диалог России и Турции, заявил Песков
Экономические трудности не остановят диалог России и Турции, заявил Песков - РИА Новости, 07.06.2024
Экономические трудности не остановят диалог России и Турции, заявил Песков
Давление западных стран на Турцию в связи с экономическими трудностями Анкары не способно полностью остановить российско-турецкий бизнес-диалог, президент... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T13:49
2024-06-07T13:49
2024-06-07T13:49
россия
турция
анкара (провинция)
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Давление западных стран на Турцию в связи с экономическими трудностями Анкары не способно полностью остановить российско-турецкий бизнес-диалог, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежденно отстаивает национальные интересы страны, что импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трудности в экономическом плане есть, это даже имеет негативное влияние на наш (российско-турецкий - ред.) бизнес-диалог, но это не способно его полностью остановить", - сказал Песков на брифинге для журналистов на полях ПМЭФ. Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва и Анкара "ищут пути для обхода давления западников", выразив уверенность, что эти будут найдены. "Президент Эрдоган достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны, это, конечно, нам импонирует", - добавил Песков Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951281273.html
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россия, турция, анкара (провинция), дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
Россия, Турция, Анкара (провинция), Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Экономические трудности не остановят диалог России и Турции, заявил Песков
Песков: давление Запада на Турцию не способно остановить диалог с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Давление западных стран на Турцию в связи с экономическими трудностями Анкары не способно полностью остановить российско-турецкий бизнес-диалог, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежденно отстаивает национальные интересы страны, что импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Трудности в экономическом плане есть, это даже имеет негативное влияние на наш (российско-турецкий - ред.) бизнес-диалог, но это не способно его полностью остановить", - сказал Песков на брифинге для журналистов на полях ПМЭФ.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва и Анкара "ищут пути для обхода давления западников", выразив уверенность, что эти будут найдены.
"Президент Эрдоган достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны, это, конечно, нам импонирует", - добавил Песков
Ранее президент РФ Владимир Путин
в ходе встречи с руководителями ведущих информагентств в Санкт-Петербурге
заявил, что упор турецкого правительства на кредиты и инвестиции с Запада наносит ущерб экономическим отношениям с Россией, а больше всего от этого пострадает именно турецкая экономика.