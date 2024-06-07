https://ria.ru/20240607/obschepit-1951458584.html
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's - РИА Новости, 07.06.2024
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:24
2024-06-07T17:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек". "Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, уточнив, что это будут дружественные страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил он. Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950594901.html
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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, россия, олег пароев, mcdonald's corporation
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Олег Пароев, McDonald's Corporation
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
"Вкусно — и точка" запустила хашбрауны в Петербурге, с осени — по всей стране
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек".
"Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.
Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, уточнив, что это будут дружественные страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил он.
Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.