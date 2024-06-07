Рейтинг@Mail.ru
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:24 07.06.2024 (обновлено: 17:47 07.06.2024)
https://ria.ru/20240607/obschepit-1951458584.html
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's - РИА Новости, 07.06.2024
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:24
2024-06-07T17:47
пмэф-2024
экономика
санкт-петербург
ленинградская область
россия
олег пароев
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_b8b6b6e066722c20beed222f6a19674f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек". "Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, уточнив, что это будут дружественные страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил он. Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950594901.html
https://ria.ru/20240606/obschepit-1950957293.html
https://ria.ru/20240607/mcdonalds-1951313571.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b5658404a3441b2478648afe764568dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, санкт-петербург, ленинградская область, россия, олег пароев, mcdonald's corporation
ПМЭФ-2024, Экономика, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Олег Пароев, McDonald's Corporation
"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's

"Вкусно — и точка" запустила хашбрауны в Петербурге, с осени — по всей стране

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка"
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мужчина у ресторана "Вкусно - и точка". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.
Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек".
Стенд Молдавский двор на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
На ПМЭФ открылся стенд "Молдавский двор"
5 июня, 11:03
"Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.
Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, уточнив, что это будут дружественные страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил он.
Ресторан Вкусно - и точка - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
"Вкусно — и точка" готовится ввести халяльное меню
6 июня, 12:32
Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Закрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald's на фасаде здания в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Глава Роспотребнадзора заявила, что больше всех радовалась уходу McDonald's
Вчера, 13:10
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаСанкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияОлег ПароевMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала