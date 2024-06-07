https://ria.ru/20240607/obschepit-1951458584.html

"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's

"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's - РИА Новости, 07.06.2024

"Вкусно — и точка" запустит последний оставшийся продукт из меню McDonald's

Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T17:24

2024-06-07T17:24

2024-06-07T17:47

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олег пароев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запускает последний оставшийся продукт из меню McDonald's - хашбраун, в первое время он будет доступен в заведениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ гендиректор сети Олег Пароев.Он отметил, что в меню хашбраун получит название "Картофельный оладушек". "Единственный продукт, который у нас до сих пор не перезапущен со времен McDonald's, это картофельный оладушек, хашбраун. Мы рады сообщить, что в пилоте он начнет продаваться в ресторанах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 июня, а с осени мы думаем запустить его по всей стране", - сказал Пароев.Он уточнил, что первое время хашбраун будут производить за пределами России, уточнив, что это будут дружественные страны. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы локализовать его производство в стране", - отметил он. Пароев также рассказал, что завод по переработке картофеля, который "Вкусно - и точка" строит вместе с "Мираторгом" в Орловской области, находится в процессе проектирования. "Мы ждем не дождемся, когда наконец сможем уже перейти к следующему этапу строительства, но рассчитываем, что в следующем году уже первый продукт выйдет из этого завода тоже", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950594901.html

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https://ria.ru/20240607/mcdonalds-1951313571.html

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экономика, санкт-петербург, ленинградская область, россия, олег пароев, mcdonald's corporation