https://ria.ru/20240607/mosty-1951543672.html
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области - РИА Новости, 07.06.2024
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:14
2024-06-07T21:14
2024-06-07T21:14
ленинградская область
общество
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Мы строим пять мостов, справляемся со своим финансированием. Для нас главное — развязки. Это новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть) и расширение Колтушского шоссе", - сказал Дрозденко. Он пояснил, что первая стройка обеспечит новый выезд из Кудровои подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро. Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта даст альтернативу загруженному Токсовскому шоссе для восточного Мурино и Нового Девяткино. Расширение Колтушского шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию в Янино и Колтушах. Сроки окончания всех строек – 2026-2027 годы. Глава региона также сообщил, что начинаются работы на строительстве моста через реку Лугу в районе Усть-Луги, поскольку существующий двухполосный был возведен в 1970-е годы и не отвечает современным требованиям. "Мы хотим уже в этом году выбрать подрядчика, у него будет два года на исполнение проекта. Также в рамках КАД-2 будет построен красивый мост через Неву", - отметил губернатор. В ближайшее время будет произведено расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске, чтобы убрать постоянный затор, также проектируется новая дорога между Буграми и Мурино вдоль КАДа.
https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950826382.html
https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html
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луга
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ленинградская область, александр дрозденко, луга, усть-луга
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Луга, Усть-Луга
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
Дрозденко: 5 новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Мы строим пять мостов, справляемся со своим финансированием. Для нас главное — развязки. Это новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть) и расширение Колтушского шоссе", - сказал Дрозденко.
Он пояснил, что первая стройка обеспечит новый выезд из Кудровои подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро. Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта даст альтернативу загруженному Токсовскому шоссе для восточного Мурино и Нового Девяткино. Расширение Колтушского шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию в Янино и Колтушах. Сроки окончания всех строек – 2026-2027 годы.
Глава региона также сообщил, что начинаются работы на строительстве моста через реку Лугу
в районе Усть-Луги
, поскольку существующий двухполосный был возведен в 1970-е годы и не отвечает современным требованиям. "Мы хотим уже в этом году выбрать подрядчика, у него будет два года на исполнение проекта. Также в рамках КАД-2 будет построен красивый мост через Неву", - отметил губернатор.
В ближайшее время будет произведено расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске
, чтобы убрать постоянный затор, также проектируется новая дорога между Буграми и Мурино вдоль КАДа.