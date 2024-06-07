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Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области - РИА Новости, 07.06.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:14 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/mosty-1951543672.html
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области - РИА Новости, 07.06.2024
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области
Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T21:14
2024-06-07T21:14
ленинградская область
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Мы строим пять мостов, справляемся со своим финансированием. Для нас главное — развязки. Это новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть) и расширение Колтушского шоссе", - сказал Дрозденко. Он пояснил, что первая стройка обеспечит новый выезд из Кудровои подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро. Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта даст альтернативу загруженному Токсовскому шоссе для восточного Мурино и Нового Девяткино. Расширение Колтушского шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию в Янино и Колтушах. Сроки окончания всех строек – 2026-2027 годы. Глава региона также сообщил, что начинаются работы на строительстве моста через реку Лугу в районе Усть-Луги, поскольку существующий двухполосный был возведен в 1970-е годы и не отвечает современным требованиям. "Мы хотим уже в этом году выбрать подрядчика, у него будет два года на исполнение проекта. Также в рамках КАД-2 будет построен красивый мост через Неву", - отметил губернатор. В ближайшее время будет произведено расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске, чтобы убрать постоянный затор, также проектируется новая дорога между Буграми и Мурино вдоль КАДа.
https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950826382.html
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общество, ленинградская область, александр дрозденко, луга, усть-луга
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Луга, Усть-Луга
Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области

Дрозденко: 5 новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Мы строим пять мостов, справляемся со своим финансированием. Для нас главное — развязки. Это новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть) и расширение Колтушского шоссе", - сказал Дрозденко.
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Он пояснил, что первая стройка обеспечит новый выезд из Кудровои подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро. Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта даст альтернативу загруженному Токсовскому шоссе для восточного Мурино и Нового Девяткино. Расширение Колтушского шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию в Янино и Колтушах. Сроки окончания всех строек – 2026-2027 годы.
Глава региона также сообщил, что начинаются работы на строительстве моста через реку Лугу в районе Усть-Луги, поскольку существующий двухполосный был возведен в 1970-е годы и не отвечает современным требованиям. "Мы хотим уже в этом году выбрать подрядчика, у него будет два года на исполнение проекта. Также в рамках КАД-2 будет построен красивый мост через Неву", - отметил губернатор.
В ближайшее время будет произведено расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске, чтобы убрать постоянный затор, также проектируется новая дорога между Буграми и Мурино вдоль КАДа.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьАлександр ДрозденкоЛугаУсть-Луга
 
 
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