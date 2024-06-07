https://ria.ru/20240607/mosty-1951543672.html

Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области

Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области - РИА Новости, 07.06.2024

Пять новых мостов и дорожные развязки строятся в Ленинградской области

Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T21:14

2024-06-07T21:14

2024-06-07T21:14

ленинградская область

общество

ленинградская область

александр дрозденко

луга

усть-луга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Пять мостов возводятся в данный момент в Ленинградской области, реализуются крупные дорожные проекты для разгрузки имеющихся трасс, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Мы строим пять мостов, справляемся со своим финансированием. Для нас главное — развязки. Это новая развязка с Мурманским шоссе в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть) и расширение Колтушского шоссе", - сказал Дрозденко. Он пояснил, что первая стройка обеспечит новый выезд из Кудровои подъезд к будущему транспортно-пересадочному узлу со станцией метро. Обход Мурино в створе Пискаревского проспекта даст альтернативу загруженному Токсовскому шоссе для восточного Мурино и Нового Девяткино. Расширение Колтушского шоссе позволит улучшить транспортную ситуацию в Янино и Колтушах. Сроки окончания всех строек – 2026-2027 годы. Глава региона также сообщил, что начинаются работы на строительстве моста через реку Лугу в районе Усть-Луги, поскольку существующий двухполосный был возведен в 1970-е годы и не отвечает современным требованиям. "Мы хотим уже в этом году выбрать подрядчика, у него будет два года на исполнение проекта. Также в рамках КАД-2 будет построен красивый мост через Неву", - отметил губернатор. В ближайшее время будет произведено расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе во Всеволожске, чтобы убрать постоянный затор, также проектируется новая дорога между Буграми и Мурино вдоль КАДа.

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https://ria.ru/20240601/trudoustryostvo-1949895762.html

ленинградская область

луга

усть-луга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, александр дрозденко, луга, усть-луга