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Марочко рассказал, чем ВСУ нанесли удар по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
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17:25 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/lugansk-1951459389.html
Марочко рассказал, чем ВСУ нанесли удар по Луганску
Марочко рассказал, чем ВСУ нанесли удар по Луганску - РИА Новости, 07.06.2024
Марочко рассказал, чем ВСУ нанесли удар по Луганску
Удар ВСУ по Луганска, совершенный в пятницу, является самым массированной атакой с использованием западных ракет за время конфликта в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T17:25
2024-06-07T17:25
луганск
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по Луганска, совершенный в пятницу, является самым массированной атакой с использованием западных ракет за время конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, АТАСМS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушили гражданскую инфраструктуру. "Могу сразу сказать, что это самый массированный удар с применением западных ракет, поставленных Соединенными Штатами Америки. В принципе, мы можем отталкиваться даже от 2014 года, поскольку вот именно такого количества АТАСМS никогда не прилетало по городу Луганску. Если мы даже берем Storm Shadow, то максимально было 4 ракеты, те которые именно были по Луганску. Здесь же уже заявлено намного больше, более того, в таком количестве АТACМS не прилетали даже, по-моему, по всей территории Луганской Народной Республики", - сказал Марочко.
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донбасс
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луганск, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Луганск, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Марочко рассказал, чем ВСУ нанесли удар по Луганску

Эксперт: ВСУ нанесли массированный удар по Луганску с помощью западных ракет

© Фото : РИА НовостиПоследствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : РИА Новости
Последствия ракетного удара ВСУ по многоквартирному дому в Луганске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по Луганска, совершенный в пятницу, является самым массированной атакой с использованием западных ракет за время конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, АТАСМS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет разрушили гражданскую инфраструктуру.
"Могу сразу сказать, что это самый массированный удар с применением западных ракет, поставленных Соединенными Штатами Америки. В принципе, мы можем отталкиваться даже от 2014 года, поскольку вот именно такого количества АТАСМS никогда не прилетало по городу Луганску. Если мы даже берем Storm Shadow, то максимально было 4 ракеты, те которые именно были по Луганску. Здесь же уже заявлено намного больше, более того, в таком количестве АТACМS не прилетали даже, по-моему, по всей территории Луганской Народной Республики", - сказал Марочко.
Подъезд многоквартирного жилого дома, обрушенный в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска возросло до 50
Вчера, 16:35
 
ЛуганскДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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