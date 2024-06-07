https://ria.ru/20240607/gladkov-1951510522.html

Гладков рассказал о белгородском центре протезирования и реабилитации

Гладков рассказал о белгородском центре протезирования и реабилитации - РИА Новости, 07.06.2024

Гладков рассказал о белгородском центре протезирования и реабилитации

Современный межрегиональный центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации откроется в Белгородской области в скором времени, он сможет РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T19:23

2024-06-07T19:23

2024-06-07T19:23

белгородская область

здоровье - общество

белгородская область

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денис мантуров

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БЕЛГОРОД, 7 июн – РИА Новости. Современный межрегиональный центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации откроется в Белгородской области в скором времени, он сможет принимать до 500 человек в год, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "В скором времени планируем открыть межрегиональный современный центр по высокотехнологичному протезированию и комплексной реабилитации. Этот центр рассчитан на прием 500 человек в год. Сюда уже закупили и установили самое современное оборудование - диагностическое, физиотерапевтическое, реабилитационные системы с искусственным интеллектом", - написал Гладков. Он отметил, что в центре с первого дня пациенту будет помогать целая бригада высокопрофессиональных врачей - травматологи-ортопеды, протезисты, реабилитологи. Они будут вести его к комфорту в обычной жизни. Губернатор отметил, что Белгородская область - первый регион, который подписал подобное соглашение и создал центр, где жители также и соседних регионов смогут пройти реабилитацию и вернуться к полноценной жизни. Гладков выразил благодарность первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову, председателю фонда "Защитники Отечества" Анне Цивилевой и генеральному директору АО "ЦИТО" Виктору Семеновичу Спектору. "Для нас важно помочь людям с тяжелыми травмами. И главное, чтобы такую комплексную помощь могли получить жители Белгородской и соседних областей как можно ближе к дому", - резюмировал Гладков.

https://ria.ru/20230915/fizkultura-1896625706.html

https://ria.ru/20240310/belgorod-1932122449.html

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Алёна Пава

здоровье - общество, белгородская область, россия, вячеслав гладков, денис мантуров, пмэф