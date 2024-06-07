Рейтинг@Mail.ru
ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:33 07.06.2024
https://ria.ru/20240607/garantii-1951356419.html
ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей
ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024
ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей
ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 миллиардов... РИА Новости, 07.06.2024
2024-06-07T14:33
2024-06-07T14:33
пмэф-2024
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
втб (банк)
банки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_5732a4858d5421cffea026aee226c11e.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 миллиардов рублей, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко. Он добавил, что портфель документарных продуктов клиентов СМБ с начала года вырос на 7% и составил 687 миллиардов рублей. Клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ почти 8 тысяч гарантий по итогам четырех месяцев, что также на треть превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Каждая третья гарантия была оформлена онлайн. "Гарантийная поддержка помогает обеспечить обязательства бизнеса перед контрагентами, позволяет аккумулировать необходимые средства, не выводя их из оборота, и сконцентрировать свое внимание на дальнейшем развитии и росте производственных возможностей. Гарантии сегодня востребованы во всех сферах бизнеса. Понимая это, мы стремимся сделать механизм их предоставления максимально доступным и удобным. С января по май этого года треть гарантий была выдана по экспресс-технологии онлайн с ускоренным принятием решения", – приводит пресс-служба банка слова Еременко. Значительная часть клиентов СМБ оформляют гарантии для исполнения своих обязательств по контрактам – на них приходится более половины всех сделок в портфеле банка, также актуальны гарантии возврата аванса, кредита и платежей. По словам Еременко, наибольший объем документарных продуктов оформили представители СМБ из Москвы и Московской области – 36% от всех сделок. Также среди основных регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Пермский край. Отмечается, что в 2024 году по количеству в портфеле гарантий лидируют предприятия транспорта и инфраструктурного строительства – 20%, на компании отрасли оптовой торговли приходится 10%, услуги – 10%, жилищное и коммерческое строительство – 10%, машиностроение и металлообработка – 10%. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/kredity-1950728857.html
https://ria.ru/20240606/gospodderzhka-1950807962.html
https://ria.ru/20240606/kreditovanie-1950637366.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924001_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_56331e530f076f12b30eb394105a4091.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, втб (банк), банки
ПМЭФ-2024, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, ВТБ (банк), Банки

ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 миллиардов рублей, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко.
Он добавил, что портфель документарных продуктов клиентов СМБ с начала года вырос на 7% и составил 687 миллиардов рублей.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
ВТБ увеличил выдачи розничных кредитов на 20 процентов
5 июня, 16:34
Клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ почти 8 тысяч гарантий по итогам четырех месяцев, что также на треть превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Каждая третья гарантия была оформлена онлайн.
"Гарантийная поддержка помогает обеспечить обязательства бизнеса перед контрагентами, позволяет аккумулировать необходимые средства, не выводя их из оборота, и сконцентрировать свое внимание на дальнейшем развитии и росте производственных возможностей. Гарантии сегодня востребованы во всех сферах бизнеса. Понимая это, мы стремимся сделать механизм их предоставления максимально доступным и удобным. С января по май этого года треть гарантий была выдана по экспресс-технологии онлайн с ускоренным принятием решения", – приводит пресс-служба банка слова Еременко.
Значительная часть клиентов СМБ оформляют гарантии для исполнения своих обязательств по контрактам – на них приходится более половины всех сделок в портфеле банка, также актуальны гарантии возврата аванса, кредита и платежей.
По словам Еременко, наибольший объем документарных продуктов оформили представители СМБ из Москвы и Московской области – 36% от всех сделок. Также среди основных регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Пермский край.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВТБ расширит меры господдержки для среднего и малого бизнеса
6 июня, 09:05
Отмечается, что в 2024 году по количеству в портфеле гарантий лидируют предприятия транспорта и инфраструктурного строительства – 20%, на компании отрасли оптовой торговли приходится 10%, услуги – 10%, жилищное и коммерческое строительство – 10%, машиностроение и металлообработка – 10%.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
У стенда VTB на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
ВТБ на 22 процента нарастил темпы кредитования среднего и малого бизнеса
6 июня, 09:01
 
ПМЭФ-2024МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургВТБ (банк)Банки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала