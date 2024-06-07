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ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей

ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей - РИА Новости, 07.06.2024

ВТБ: спрос на банковские гарантии вырос на треть среди предпринимателей

ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 миллиардов... РИА Новости, 07.06.2024

2024-06-07T14:33

2024-06-07T14:33

2024-06-07T14:33

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. ВТБ по итогам первых четырех месяцев 2024 года увеличил объем выданных клиентам среднего и малого бизнеса банковских гарантий на треть, до 216 миллиардов рублей, сообщил в рамках ПМЭФ-2024 член правления ВТБ Руслан Еременко. Он добавил, что портфель документарных продуктов клиентов СМБ с начала года вырос на 7% и составил 687 миллиардов рублей. Клиенты среднего и малого бизнеса оформили в ВТБ почти 8 тысяч гарантий по итогам четырех месяцев, что также на треть превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Каждая третья гарантия была оформлена онлайн. "Гарантийная поддержка помогает обеспечить обязательства бизнеса перед контрагентами, позволяет аккумулировать необходимые средства, не выводя их из оборота, и сконцентрировать свое внимание на дальнейшем развитии и росте производственных возможностей. Гарантии сегодня востребованы во всех сферах бизнеса. Понимая это, мы стремимся сделать механизм их предоставления максимально доступным и удобным. С января по май этого года треть гарантий была выдана по экспресс-технологии онлайн с ускоренным принятием решения", – приводит пресс-служба банка слова Еременко. Значительная часть клиентов СМБ оформляют гарантии для исполнения своих обязательств по контрактам – на них приходится более половины всех сделок в портфеле банка, также актуальны гарантии возврата аванса, кредита и платежей. По словам Еременко, наибольший объем документарных продуктов оформили представители СМБ из Москвы и Московской области – 36% от всех сделок. Также среди основных регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Воронежская область и Пермский край. Отмечается, что в 2024 году по количеству в портфеле гарантий лидируют предприятия транспорта и инфраструктурного строительства – 20%, на компании отрасли оптовой торговли приходится 10%, услуги – 10%, жилищное и коммерческое строительство – 10%, машиностроение и металлообработка – 10%. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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Алёна Пава

москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, втб (банк), банки