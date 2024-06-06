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Заявитель по делу "Империи сильнейших ведьм" объяснил суть претензий к ней - РИА Новости, 06.06.2024
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01:08 06.06.2024 (обновлено: 02:16 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/zayavitel-1950849688.html
Заявитель по делу "Империи сильнейших ведьм" объяснил суть претензий к ней
Заявитель по делу "Империи сильнейших ведьм" объяснил суть претензий к ней - РИА Новости, 06.06.2024
Заявитель по делу "Империи сильнейших ведьм" объяснил суть претензий к ней
Российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев рассказал РИА Новости, что он является заявителем на главу "Империи сильнейших ведьм" Елену РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T01:08
2024-06-06T02:16
московская область (подмосковье)
ивантеевка
андрей ковалев
следственный комитет россии (ск рф)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев рассказал РИА Новости, что он является заявителем на главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алёна Полынь), он считает, что она совершила ряд крупных преступлений. Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. "Первое - "инфоцыганские" курсы… Второе, лечит от всех болезней. Никакой клиники, никаких лицензий нет… В ее магазине, который назывался (сейчас ее вывески уже нет, благодаря моим стараниям) Международный университет магии и колдовства. Зашел туда, там извините, везде сатана с обнаженным эрегированным органом мужским… Огромное количество статуй, всякие привороты от этого, от того. Я говорю, это что, приколы у вас такие? Нет, у нас серьезно. Создала деструктивную секту, тоталитарную, деструктивную секту, численностью 460 тысяч человек. Огромный храм сатаны построен… И поэтому экстремизм статья, второе, мошенничество. А дальше налоги не платила совсем", - выразил мнение Ковалев. По его словам, Суликова получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой. Ковалев подчеркнул, что в течение десяти лет на деятельность оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Суликовой не обращали внимания, пока этого не сделал он сам. Ковалев ожидает, что Суликова получит 25 лет лишения свободы. По его данным, за период нахождения в следственном изоляторе временного содержания Полынь имитировала три припадка, из которых ни одни не подтвердился. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Полынь несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски.
https://ria.ru/20240210/khudozhnik-1926564523.html
https://ria.ru/20240605/dopros-1950595261.html
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московская область (подмосковье)
ивантеевка
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московская область (подмосковье), ивантеевка, андрей ковалев, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь
Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Андрей Ковалев, Следственный комитет России (СК РФ), Русская православная церковь
Заявитель по делу "Империи сильнейших ведьм" объяснил суть претензий к ней

Бизнесмен Ковалев назвал себя заявителем по делу "Империи сильнейших ведьм"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев рассказал РИА Новости, что он является заявителем на главу "Империи сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алёна Полынь), он считает, что она совершила ряд крупных преступлений.
Согласно информации ГСУ СК по Московской области, с января 2020 по декабрь 2023 года Полынь продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви. Также установлено, что на одном из каналов в интернете подозреваемая опубликовала видео, в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих.
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"Первое - "инфоцыганские" курсы… Второе, лечит от всех болезней. Никакой клиники, никаких лицензий нет… В ее магазине, который назывался (сейчас ее вывески уже нет, благодаря моим стараниям) Международный университет магии и колдовства. Зашел туда, там извините, везде сатана с обнаженным эрегированным органом мужским… Огромное количество статуй, всякие привороты от этого, от того. Я говорю, это что, приколы у вас такие? Нет, у нас серьезно. Создала деструктивную секту, тоталитарную, деструктивную секту, численностью 460 тысяч человек. Огромный храм сатаны построен… И поэтому экстремизм статья, второе, мошенничество. А дальше налоги не платила совсем", - выразил мнение Ковалев.
По его словам, Суликова получала огромные средства за свои курсы о том, как стать ведьмой.
Ковалев подчеркнул, что в течение десяти лет на деятельность оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Суликовой не обращали внимания, пока этого не сделал он сам.
Ковалев ожидает, что Суликова получит 25 лет лишения свободы.
Елена Суликова - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Глава "Империи ведьм" на допросе имитировала плохое самочувствие
Вчера, 11:04
По его данным, за период нахождения в следственном изоляторе временного содержания Полынь имитировала три припадка, из которых ни одни не подтвердился. Ранее РИА Новости сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Полынь несколько раз симулировала плохое самочувствие на допросе.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании руководительницы оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (она же - Алена Полынь) по подозрению в мошенничестве и экстремизме за псевдорелигиозные услуги, у жительницы Ивантеевки прошли обыски.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Задержанная жительница Ивантеевки распространяла экстремистскую литературу
4 июня, 18:52
 
Московская область (Подмосковье)ИвантеевкаАндрей КовалевСледственный комитет России (СК РФ)Русская православная церковь
 
 
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