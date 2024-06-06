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Студенты из Якутии ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе" - РИА Новости, 06.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
19:11 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/studenty-1951131373.html
Студенты из Якутии ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе"
Студенты из Якутии ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе" - РИА Новости, 06.06.2024
Студенты из Якутии ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе"
Студенты Жатайского техникума ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе", соглашение об этом подписано на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:11
2024-06-06T19:11
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
балтийский завод
александр коновалов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Студенты Жатайского техникума ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе", соглашение об этом подписано на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы и правительства. Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор АО "Балтийский завод" Александр Коновалов подписали соглашение о сотрудничестве. "В рамках соглашения планируется организация регулярных стажировок будущих специалистов Жатайской судоверфи на "Балтийском заводе". Ежегодно до 20 студентов 4-го курса Жатайского техникума будут проходить на предприятии производственную практику", - приводятся слова Николаева. Глава региона добавил, что документом предусмотрена также программа для преподавателей Жатайского техникума. Кроме того, благодаря подписанному соглашению, специалисты "Балтзавода" будут оказывать поддержку по вопросам запуска судостроительного производства на Жатайской судоверфи. Коновалов отметил, что объединенная судостроительная корпорация и Балтийский завод, в частности, тесно взаимодействуют со многими учебными заведениями в русле подготовки молодых специалистов для судостроительной отрасли. "Возможно, некоторые из тех ребят, кто пройдет практику на нашем заводе и примет участие в строительстве или испытаниях универсального атомного ледокола "Якутия", свяжут свою трудовую деятельность именно с этим судном. Будет очень символично. Также у нас появилась возможность обмена опытом со специалистами промышленных предприятий республики, а такое сотрудничество всегда идет на пользу обеим сторонам", - сказал генеральный директор Балтийского завода. Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, айсен николаев, балтийский завод, александр коновалов
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Балтийский завод, Александр Коновалов

Студенты из Якутии ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкУ причала кораблестроительного завода АО “Балтийский завод”
У причала кораблестроительного завода АО “Балтийский завод” - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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У причала кораблестроительного завода АО “Балтийский завод”. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Студенты Жатайского техникума ежегодно будут проходить практику на "Балтийском заводе", соглашение об этом подписано на полях ПМЭФ, сообщает пресс-служба главы и правительства.
Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор АО "Балтийский завод" Александр Коновалов подписали соглашение о сотрудничестве.
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"В рамках соглашения планируется организация регулярных стажировок будущих специалистов Жатайской судоверфи на "Балтийском заводе". Ежегодно до 20 студентов 4-го курса Жатайского техникума будут проходить на предприятии производственную практику", - приводятся слова Николаева.
Глава региона добавил, что документом предусмотрена также программа для преподавателей Жатайского техникума. Кроме того, благодаря подписанному соглашению, специалисты "Балтзавода" будут оказывать поддержку по вопросам запуска судостроительного производства на Жатайской судоверфи.
Коновалов отметил, что объединенная судостроительная корпорация и Балтийский завод, в частности, тесно взаимодействуют со многими учебными заведениями в русле подготовки молодых специалистов для судостроительной отрасли.
"Возможно, некоторые из тех ребят, кто пройдет практику на нашем заводе и примет участие в строительстве или испытаниях универсального атомного ледокола "Якутия", свяжут свою трудовую деятельность именно с этим судном. Будет очень символично. Также у нас появилась возможность обмена опытом со специалистами промышленных предприятий республики, а такое сотрудничество всегда идет на пользу обеим сторонам", - сказал генеральный директор Балтийского завода.
Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаАйсен НиколаевБалтийский заводАлександр Коновалов
 
 
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