Рейтинг@Mail.ru
Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
12:39 06.06.2024 (обновлено: 12:53 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/romans-1950960166.html
Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане
Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане - РИА Новости, 06.06.2024
Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане
Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T12:39
2024-06-06T12:53
республика татарстан
россия
москва
эльмира калимуллина
рустам минниханов
ленинград
республика татарстан (татарстан)
а. с. пушкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950964080_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_0338752e5a8722f727bd7ee4360eee21.jpg
КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, исполнившая романс в дуэте с Игнатом Изотовым. Романс на стихотворение Пушкина был записан впервые за долгое время. В Telegram-канале главы Татарстана Рустама Минниханова опубликован тизер на романс, полная версия клипа выйдет в полдень на канале Калимуллиной. "Романс "Признание" - наше посвящение Александру Сергеевичу Пушкину в день 225-летия со дня рождения этого великого русского поэта", - написала Калимуллина на своей странице в сети "ВКонтакте". Музыку романса написал заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино Эльмир Низамов. В клипе на романс Низамов аккомпанирует Калимуллиной и Изотову за роялем. Съемки клипа проводились в казанском Музее Е.А. Боратынского и Казанском федеральном университете. Созданием клипа занимались компания "Kingof Media" и режиссер Роман Королев (ранее в том числе выступивший режиссером клипа о престиже рабочих профессий "В Питере – пить, в Челнах – пахать" в ответ на хит группы "Ленинград"). Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Произведения поэта постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники. В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня - в день рождения поэта.
https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html
https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html
россия
москва
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950964080_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_56d6e59420ae35f4cf2411ab7685ede9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, эльмира калимуллина, рустам минниханов, ленинград, республика татарстан (татарстан), а. с. пушкин, александр пушкин
Республика Татарстан, Россия, Москва, Эльмира Калимуллина, Рустам Минниханов, Ленинград, Республика Татарстан (Татарстан), А. С. Пушкин, Александр Пушкин

Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане

© Эльмира Калимуллина/ВКонтактеСтоп-кадр из клипа на романс "Признание"
Стоп-кадр из клипа на романс Признание
© Эльмира Калимуллина/ВКонтакте
Стоп-кадр из клипа на романс "Признание"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, исполнившая романс в дуэте с Игнатом Изотовым.
Романс на стихотворение Пушкина был записан впервые за долгое время. В Telegram-канале главы Татарстана Рустама Минниханова опубликован тизер на романс, полная версия клипа выйдет в полдень на канале Калимуллиной.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Татарстан попал в пятерку лучших регионов по реализации "Пушкинской карты"
9 декабря 2023, 14:11
"Романс "Признание" - наше посвящение Александру Сергеевичу Пушкину в день 225-летия со дня рождения этого великого русского поэта", - написала Калимуллина на своей странице в сети "ВКонтакте".
Музыку романса написал заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино Эльмир Низамов. В клипе на романс Низамов аккомпанирует Калимуллиной и Изотову за роялем.
Съемки клипа проводились в казанском Музее Е.А. Боратынского и Казанском федеральном университете. Созданием клипа занимались компания "Kingof Media" и режиссер Роман Королев (ранее в том числе выступивший режиссером клипа о престиже рабочих профессий "В Питере – пить, в Челнах – пахать" в ответ на хит группы "Ленинград").
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Произведения поэта постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники. В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня - в день рождения поэта.
Национальный музей Татарстана преставил семейные игры о связи Казани и республики с императорским домом Романовых на международной выставке Интурмаркет-2024
Татарстан представил семейные игры о связи с императорским домом Романовых
19 марта, 13:43
 
Республика ТатарстанРоссияМоскваЭльмира КалимуллинаРустам МиннихановЛенинградРеспублика Татарстан (Татарстан)А. С. ПушкинАлександр Пушкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала