Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане
КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, исполнившая романс в дуэте с Игнатом Изотовым.
Романс на стихотворение Пушкина был записан впервые за долгое время. В Telegram-канале главы Татарстана Рустама Минниханова опубликован тизер на романс, полная версия клипа выйдет в полдень на канале Калимуллиной.
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"Романс "Признание" - наше посвящение Александру Сергеевичу Пушкину в день 225-летия со дня рождения этого великого русского поэта", - написала Калимуллина на своей странице в сети "ВКонтакте".
Музыку романса написал заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино Эльмир Низамов. В клипе на романс Низамов аккомпанирует Калимуллиной и Изотову за роялем.
Съемки клипа проводились в казанском Музее Е.А. Боратынского и Казанском федеральном университете. Созданием клипа занимались компания "Kingof Media" и режиссер Роман Королев (ранее в том числе выступивший режиссером клипа о престиже рабочих профессий "В Питере – пить, в Челнах – пахать" в ответ на хит группы "Ленинград").
Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Произведения поэта постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники. В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня - в день рождения поэта.