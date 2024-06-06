https://ria.ru/20240606/romans-1950960166.html

Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане

Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане - РИА Новости, 06.06.2024

Новый романс на стихи Пушкина "Признание" записан в Татарстане

Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T12:39

2024-06-06T12:39

2024-06-06T12:53

республика татарстан

россия

москва

эльмира калимуллина

рустам минниханов

ленинград

республика татарстан (татарстан)

а. с. пушкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950964080_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_0338752e5a8722f727bd7ee4360eee21.jpg

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Новый романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина записан в Татарстане к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщила народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина, исполнившая романс в дуэте с Игнатом Изотовым. Романс на стихотворение Пушкина был записан впервые за долгое время. В Telegram-канале главы Татарстана Рустама Минниханова опубликован тизер на романс, полная версия клипа выйдет в полдень на канале Калимуллиной. "Романс "Признание" - наше посвящение Александру Сергеевичу Пушкину в день 225-летия со дня рождения этого великого русского поэта", - написала Калимуллина на своей странице в сети "ВКонтакте". Музыку романса написал заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат премии президента РФ для молодых деятелей культуры, автор большого количества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен, музыки к театральным постановкам и кино Эльмир Низамов. В клипе на романс Низамов аккомпанирует Калимуллиной и Изотову за роялем. Съемки клипа проводились в казанском Музее Е.А. Боратынского и Казанском федеральном университете. Созданием клипа занимались компания "Kingof Media" и режиссер Роман Королев (ранее в том числе выступивший режиссером клипа о престиже рабочих профессий "В Питере – пить, в Челнах – пахать" в ответ на хит группы "Ленинград"). Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года в Москве. Произведения поэта постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира; они были многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники. В 1997 году был установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня - в день рождения поэта.

https://ria.ru/20231209/tatarstan-1914793500.html

https://ria.ru/20240319/igry-1934227133.html

россия

москва

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, эльмира калимуллина, рустам минниханов, ленинград, республика татарстан (татарстан), а. с. пушкин, александр пушкин