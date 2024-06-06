https://ria.ru/20240606/rakova-1951142735.html
Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать SMS
Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать SMS - РИА Новости, 06.06.2024
Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать SMS
Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать смс с параметрами их состояния, с четверга пилотный проект запущен в больнице в Коммунарке,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T19:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать смс с параметрами их состояния, с четверга пилотный проект запущен в больнице в Коммунарке, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Как правило, у пациентов в реанимации редко, практически никогда не бывает возможности связаться со своим близким. И члены семьи обрывают и телефоны колл-центров, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят около реанимации, потому что очень переживают. Мы думали, как же помочь родственникам увеличить информированность о своих близких. И именно сегодня в пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая SMS, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека: в сознании/не в сознании, на ИВЛ/дышит сам и - самое главное - с четким выводом: динамика положительная/без изменения динамика/динамика отрицательная", - сказала Ракова. Заммэра выразила надежду, что это облегчит людям прохождение этого непростого периода. "Сегодня такой пилотный проект запускается в больнице в Коммунарке, сразу в восьми реанимационных отделениях, где главным врачом является наш главный анестезиолог-реаниматолог, который очень активно выступал за продвижение такого сервиса", - добавила она. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), москва, анастасия ракова , россия
ПМЭФ-2024, Общество, Здоровье - Общество, Коммунарка (Москва), Москва, Анастасия Ракова , Россия
Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать SMS
Ракова: москвичам начнут рассылать SMS о состоянии родственников в реанимации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москвичам, чьи близкие находятся в реанимации, начнут рассылать смс с параметрами их состояния, с четверга пилотный проект запущен в больнице в Коммунарке, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024 заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Как правило, у пациентов в реанимации редко, практически никогда не бывает возможности связаться со своим близким. И члены семьи обрывают и телефоны колл-центров, ловят лечащих врачей в коридорах, дежурят около реанимации, потому что очень переживают. Мы думали, как же помочь родственникам увеличить информированность о своих близких. И именно сегодня в пилотном проекте запускаем новый сервис, когда члену семьи больного, находящегося в реанимации, будет уходить ежедневно очень простая SMS, которая содержит всего несколько важных параметров состояния здоровья человека: в сознании/не в сознании, на ИВЛ/дышит сам и - самое главное - с четким выводом: динамика положительная/без изменения динамика/динамика отрицательная", - сказала Ракова.
Заммэра выразила надежду, что это облегчит людям прохождение этого непростого периода.
"Сегодня такой пилотный проект запускается в больнице в Коммунарке, сразу в восьми реанимационных отделениях, где главным врачом является наш главный анестезиолог-реаниматолог, который очень активно выступал за продвижение такого сервиса", - добавила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.