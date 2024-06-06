https://ria.ru/20240606/putin-1951152259.html

Додик поблагодарил Путина за позицию при голосовании по Сребренице

Додик поблагодарил Путина за позицию при голосовании по Сребренице - РИА Новости, 06.06.2024

Додик поблагодарил Путина за позицию при голосовании по Сребренице

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за позицию России... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T20:58

2024-06-06T20:58

2024-06-06T21:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за позицию России по соблюдению Дейтонского соглашения и за позицию при голосовании на Генассамблее ООН по Сребренице."Хотел вас также поблагодарить за позицию России в контексте Дейтонского мирного соглашения. Вы, как страна, которая является гарантом Дейтонского соглашения, единственная осталась на истинных принципах Дейтона. Поскольку вся его реализация рушится Западом", - сказал Додик на встрече с Путиным на полях ПМЭФ.Президент Республики Сербской отметил, что ситуация в БиГ противоречит тому порядку, который прописан в ее конституции."Спасибо вам за принципиальную позицию и понимание в контексте недавнего заседания Генассамблеи ООН, где были выдвинуты инициативы в контексте Сребреницы. Запад использовал эту возможность, чтобы продемонстрировать, что он некомпетентен (в этом вопросе): 84 страны "за". А 109 стран, в сущности, не были "за" эту резолюцию", - добавил Додик.Он поддержал мнение Москвы по этому вопросу о том, что подобные инициативы не вносят вклад во взаимопонимание, а лишь приводят к дополнительным проблемам в БиГ."У нас есть удовлетворение, что не было даже простого большинства стран (за резолюцию). Это говорит о том, что (в ООН) есть понимание того, что происходит на Балканах", - добавил президент Республики Сербской.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Додик на встрече 6 июня на полях ПМЭФ обсудят текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине и резолюцию Генассамблеи ООН по Сребренице.Генеральная Ассамблея ООН 23 мая одобрила скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в БиГ в июле 1995 года. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовали в голосовании. Президент РС БиГ Милорад Додик сообщал, что в связи с этим официальному Сараево в течение 30 дней доставят проект соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20240606/balkany-1951162966.html

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