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В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
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Культура
 
17:15 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/pushkin-1951088877.html
В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка
В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка - РИА Новости, 06.06.2024
В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка
Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T17:15
2024-06-06T17:15
культура
россия
париж
азербайджан
александр пушкин
владимир путин
юнеско
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. "Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для меня большая честь открыть на площадке Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры День русского языка", - заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, открывая мероприятие. Трансляция мероприятия велась на сайте ЮНЕСКО. Постпред отметил связующую роль русского языка в обмене идеями, экономическими и культурными достижениями. Русский язык обеспечивает доступ к сокровищнице знаний и культурному пространству русской цивилизации, сказал он. Аляутдинов добавил, что Россия при этом бережно относится к сохранению всех языков на территории РФ. "Мы уверены, что празднование Дня русского языка послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания", - заявил постпред, завершая речь. Мероприятие проходит по совместной инициативе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В нем принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ. Концертная программа для гостей включает выступление российской певицы Елены Максимовой, а также представления танцевальных и музыкальных коллективов из разных стран, чтобы поделиться плодами творчества русских композиторов, писателей и поэтов. В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.
https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html
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россия, париж, азербайджан, александр пушкин, владимир путин, юнеско
Культура, Россия, Париж, Азербайджан, Александр Пушкин, Владимир Путин, ЮНЕСКО
В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась церемония открытия Дня русского языка

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ЮНЕСКО
Штаб-квартира ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Штаб-квартира ЮНЕСКО. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.
"Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для меня большая честь открыть на площадке Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры День русского языка", - заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, открывая мероприятие. Трансляция мероприятия велась на сайте ЮНЕСКО.
Вход в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Миссия России в ООН показала дипломатам организации "Сказку о царе Салтане"
4 июня, 04:43
Постпред отметил связующую роль русского языка в обмене идеями, экономическими и культурными достижениями. Русский язык обеспечивает доступ к сокровищнице знаний и культурному пространству русской цивилизации, сказал он. Аляутдинов добавил, что Россия при этом бережно относится к сохранению всех языков на территории РФ.
"Мы уверены, что празднование Дня русского языка послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания", - заявил постпред, завершая речь.
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Активисты прочитали стихи Пушкина у бывшего посольства Украины
Вчера, 14:21
Мероприятие проходит по совместной инициативе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В нем принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ.
Костомаровский форум - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В Москве обсуждают роль русского языка в мире
23 мая, 09:00
Концертная программа для гостей включает выступление российской певицы Елены Максимовой, а также представления танцевальных и музыкальных коллективов из разных стран, чтобы поделиться плодами творчества русских композиторов, писателей и поэтов.
В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.
Репродукция картины Ореста Кипренского Портрет А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Стихотворение Пушкина впервые перевели на турецкий язык
Вчера, 16:11
 
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