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В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка - РИА Новости, 06.06.2024

В штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась церемония открытия Дня русского языка

Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T17:15

2024-06-06T17:15

2024-06-06T17:15

культура

россия

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азербайджан

александр пушкин

владимир путин

юнеско

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ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Дня русского языка в 225-ю годовщину со дня рождения русского поэта Александра Пушкина состоялась в четверг в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. "Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в 225-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина для меня большая честь открыть на площадке Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры День русского языка", - заявил постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО, чрезвычайный и полномочный посол Ринат Аляутдинов, открывая мероприятие. Трансляция мероприятия велась на сайте ЮНЕСКО. Постпред отметил связующую роль русского языка в обмене идеями, экономическими и культурными достижениями. Русский язык обеспечивает доступ к сокровищнице знаний и культурному пространству русской цивилизации, сказал он. Аляутдинов добавил, что Россия при этом бережно относится к сохранению всех языков на территории РФ. "Мы уверены, что празднование Дня русского языка послужит развитию международного гуманитарного сотрудничества и взаимопонимания", - заявил постпред, завершая речь. Мероприятие проходит по совместной инициативе России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В нем принимают участие главы и сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных при ЮНЕСКО, представители французских общественно-политических и деловых кругов, научно-экспертного сообщества, а также деятели культуры, соотечественники, СМИ. Концертная программа для гостей включает выступление российской певицы Елены Максимовой, а также представления танцевальных и музыкальных коллективов из разных стран, чтобы поделиться плодами творчества русских композиторов, писателей и поэтов. В России неоднократно указывали на невозможность отмены русской культуры. Президент России Владимир Путин заявлял, что отмена русской культуры - это глупость, а те, кто стремится вычеркнуть российскую культуру из мирового наследия, обкрадывают сами себя.

https://ria.ru/20240604/postanovka-1950306098.html

https://ria.ru/20240606/mger-1950995926.html

https://ria.ru/20240523/forum-1947803224.html

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россия, париж, азербайджан, александр пушкин, владимир путин, юнеско