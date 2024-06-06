Рейтинг@Mail.ru
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
07:09 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/poezd-1950868997.html
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году - РИА Новости, 06.06.2024
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара –... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:09
2024-06-06T07:09
пмэф-2024
экономика
россия
москва
санкт-петербург
александр мишарин
олег белозеров
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166778_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_60303d532a310ce999eca00c34939134.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина. РЖД в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на заводе "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара – транспортные машины") первых двух российских высокоскоростных поездов. Мишарин, чьи слова передали в пресс-службе СТМ, отметил, что работа по созданию состава ведется по графику. "По условиям контракта составлен график передачи предприятию-производителю необходимой конструкторской документации, этот процесс уже начался. Параллельно стартовала работа по организации производства, и можно сказать, что уже в этом году приступим к созданию первых элементов высокоскоростного электропоезда", - сообщил Мишарин в рамках ПМЭФ. Он напомнил, что в 2028 году поезда будут отправлены на сертификационные испытания. "К слову, сертификация такого подвижного состава также станет отдельным вызовом – сейчас отсутствуют национальные стандарты, сертификационные правила и требования к таким поездам. СТМ также участвует в их разработке", - добавил Мишарин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Строить их будет в России группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html
https://ria.ru/20231228/finist-1918592772.html
https://ria.ru/20240604/pmef-1950508858.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166778_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_acd4f548d3593f3b0d73fd0fba249e08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Мишарин, Олег Белозеров, РЖД, Уральские локомотивы
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году

СТМ: создание первых элементов высокоскоростного поезда начнется в 2024 году

© Фото : Синара - Транспортные машиныВ цехе завода "Калугапутьмаш"
В цехе завода Калугапутьмаш - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© Фото : Синара - Транспортные машины
В цехе завода "Калугапутьмаш". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина.
РЖД в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на заводе "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара – транспортные машины") первых двух российских высокоскоростных поездов. Мишарин, чьи слова передали в пресс-службе СТМ, отметил, что работа по созданию состава ведется по графику.
Президент Путин осматривает макет высокоскоростного поезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Российский завод показал макет отечественного высокоскоростного поезда
15 февраля, 21:26
"По условиям контракта составлен график передачи предприятию-производителю необходимой конструкторской документации, этот процесс уже начался. Параллельно стартовала работа по организации производства, и можно сказать, что уже в этом году приступим к созданию первых элементов высокоскоростного электропоезда", - сообщил Мишарин в рамках ПМЭФ.
Он напомнил, что в 2028 году поезда будут отправлены на сертификационные испытания.
"К слову, сертификация такого подвижного состава также станет отдельным вызовом – сейчас отсутствуют национальные стандарты, сертификационные правила и требования к таким поездам. СТМ также участвует в их разработке", - добавил Мишарин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда.
Пассажиры на вокзале - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"
28 декабря 2023, 00:13
Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Строить их будет в России группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Макет российского высокоскоростного поезда на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
На ПМЭФ представят макет российского высокоскоростного поезда
4 июня, 20:12
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургАлександр МишаринОлег БелозеровРЖДУральские локомотивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала