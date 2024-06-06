https://ria.ru/20240606/poezd-1950868997.html
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году - РИА Новости, 06.06.2024
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара –... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T07:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина. РЖД в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на заводе "Уральские локомотивы" (подконтролен "Синара – транспортные машины") первых двух российских высокоскоростных поездов. Мишарин, чьи слова передали в пресс-службе СТМ, отметил, что работа по созданию состава ведется по графику. "По условиям контракта составлен график передачи предприятию-производителю необходимой конструкторской документации, этот процесс уже начался. Параллельно стартовала работа по организации производства, и можно сказать, что уже в этом году приступим к созданию первых элементов высокоскоростного электропоезда", - сообщил Мишарин в рамках ПМЭФ. Он напомнил, что в 2028 году поезда будут отправлены на сертификационные испытания. "К слову, сертификация такого подвижного состава также станет отдельным вызовом – сейчас отсутствуют национальные стандарты, сертификационные правила и требования к таким поездам. СТМ также участвует в их разработке", - добавил Мишарин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда. Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Строить их будет в России группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240215/maket-1927678004.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, александр мишарин, олег белозеров, ржд, уральские локомотивы
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Александр Мишарин, Олег Белозеров, РЖД, Уральские локомотивы
Создавать первые элементы поезда для ВСМ начнут в 2024 году
СТМ: создание первых элементов высокоскоростного поезда начнется в 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Создание первых элементов высокоскоростного российского поезда начнется в 2024 году, говорится в комментарии для РИА Новости главы совета директоров "Синара – транспортные машины" (СТМ) Александра Мишарина.
РЖД
в апреле 2024 года подписали контракт на строительство на заводе "Уральские локомотивы
" (подконтролен "Синара – транспортные машины") первых двух российских высокоскоростных поездов. Мишарин, чьи слова передали в пресс-службе СТМ, отметил, что работа по созданию состава ведется по графику.
"По условиям контракта составлен график передачи предприятию-производителю необходимой конструкторской документации, этот процесс уже начался. Параллельно стартовала работа по организации производства, и можно сказать, что уже в этом году приступим к созданию первых элементов высокоскоростного электропоезда", - сообщил Мишарин в рамках ПМЭФ.
Он напомнил, что в 2028 году поезда будут отправлены на сертификационные испытания.
"К слову, сертификация такого подвижного состава также станет отдельным вызовом – сейчас отсутствуют национальные стандарты, сертификационные правила и требования к таким поездам. СТМ также участвует в их разработке", - добавил Мишарин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России
таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой
и Санкт-Петербургом
. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Для ВСМ потребуются и специальные поезда.
Максимальная скорость российского высокоскоростного поезда составит 400 километров в час, скорость в эксплуатации – 360 километров в час. Составы, рассказывал гендиректор РЖД Олег Белозеров
, будут из 8 или 16 вагонов с четырьмя классами обслуживания и вагоном-бистро с баром. Строить их будет в России группа "Синара" в кооперации с "Трансмашхолдингом
". Создание мощностей для выпуска поездов обойдется в 35 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.