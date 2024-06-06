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Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
14:49 06.06.2024 (обновлено: 14:57 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/pmef-1951015637.html
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:49
2024-06-06T14:57
пмэф-2024
зимбабве
санкт-петербург
россия
эммерсон мнангагва
юрий ушаков
владимир путин
пулково (аэропорт)
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ПУЛКОВО (С.-Петербург), 6 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Как сообщил журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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зимбабве, санкт-петербург, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Санкт-Петербург, Россия, Эммерсон Мнангагва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Пулково (аэропорт)
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ

Президент Зимбабве прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

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Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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Работа ПМЭФ-2024. Архивное фото
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ПУЛКОВО (С.-Петербург), 6 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Как сообщил журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
В Кремле рассказали о мероприятиях ПМЭФ с участием Путина
4 июня, 17:01
 
ПМЭФ-2024ЗимбабвеСанкт-ПетербургРоссияЭммерсон МнангагваЮрий УшаковВладимир ПутинПулково (аэропорт)
 
 
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