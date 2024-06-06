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Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T14:49
2024-06-06T14:49
2024-06-06T14:57
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эммерсон мнангагва
юрий ушаков
владимир путин
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ПУЛКОВО (С.-Петербург), 6 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Как сообщил журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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зимбабве, санкт-петербург, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, пулково (аэропорт)
ПМЭФ-2024, Зимбабве, Санкт-Петербург, Россия, Эммерсон Мнангагва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Пулково (аэропорт)
Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ
Президент Зимбабве прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ