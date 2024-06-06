https://ria.ru/20240606/pmef-1951015637.html

Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ

Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 06.06.2024

Президент Зимбабве прибыл в Россию для участия в ПМЭФ

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T14:49

2024-06-06T14:49

2024-06-06T14:57

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зимбабве

санкт-петербург

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эммерсон мнангагва

юрий ушаков

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пулково (аэропорт)

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ПУЛКОВО (С.-Петербург), 6 июн - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Самолет приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Как сообщил журналистам ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240604/pmef-1950460190.html

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зимбабве, санкт-петербург, россия, эммерсон мнангагва, юрий ушаков, владимир путин, пулково (аэропорт)