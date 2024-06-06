Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
ПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
Он уточнил, что даже строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" не помешает реализации проекта. Аэропорт в Кречевицах позволит развивать чартерное сообщение с некоторыми городами России. Воздушный транспорт будет не конкурировать, а дополнять возможности для путешествий. А запросы есть на полеты на юг, а также на север – в республику Коми, Мурманск, откуда жители переезжают на постоянное место жительства в Новгородскую область.
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"Я не думаю, что у аэропорта будет какая-то сверхперспектива, но свои задачи он будет выполнять. По сути, это будет резервный аэропорт Петербурга тоже… Считаю, что аэропорт должен быть. И мы готовы поддерживать его, софинансировать определенные вещи. Плюс у нас есть огромное количество частной авиации, стоянки дорого стоят в аэропортах. Если человек не пользуется самолетом ежедневно, почему бы ему не стоять в Великом Новгороде, к примеру. Это уже бизнес-авиация, какие-то сервисы", - рассказал Никитин.
Как ранее сообщалось, в 2024 году аэропорт в Кречевицах ждет техническое оснащение. До декабря он должен быть огорожен, а ремонт взлётной полосы запланирован на 2026-2027 годы.
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