Рейтинг@Mail.ru
Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
21:25 06.06.2024 (обновлено: 21:35 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html
Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ
Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024
Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ
Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T21:25
2024-06-06T21:35
пмэф-2024
великий новгород
россия
мурманск
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951169271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4efd0c6116ce9a66678a3e8c9d55755d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что даже строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" не помешает реализации проекта. Аэропорт в Кречевицах позволит развивать чартерное сообщение с некоторыми городами России. Воздушный транспорт будет не конкурировать, а дополнять возможности для путешествий. А запросы есть на полеты на юг, а также на север – в республику Коми, Мурманск, откуда жители переезжают на постоянное место жительства в Новгородскую область. "Я не думаю, что у аэропорта будет какая-то сверхперспектива, но свои задачи он будет выполнять. По сути, это будет резервный аэропорт Петербурга тоже… Считаю, что аэропорт должен быть. И мы готовы поддерживать его, софинансировать определенные вещи. Плюс у нас есть огромное количество частной авиации, стоянки дорого стоят в аэропортах. Если человек не пользуется самолетом ежедневно, почему бы ему не стоять в Великом Новгороде, к примеру. Это уже бизнес-авиация, какие-то сервисы", - рассказал Никитин. Как ранее сообщалось, в 2024 году аэропорт в Кречевицах ждет техническое оснащение. До декабря он должен быть огорожен, а ремонт взлётной полосы запланирован на 2026-2027 годы. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/nikitin-1951107443.html
https://ria.ru/20240606/kurort-1951114420.html
великий новгород
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951169271_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_074e7527bf716cf330828c2f2a9a4ca4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий новгород, россия, мурманск, андрей никитин (политик)
ПМЭФ-2024, Великий Новгород, Россия, Мурманск, Андрей Никитин (политик)

Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области
ПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2024. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
Он уточнил, что даже строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" не помешает реализации проекта. Аэропорт в Кречевицах позволит развивать чартерное сообщение с некоторыми городами России. Воздушный транспорт будет не конкурировать, а дополнять возможности для путешествий. А запросы есть на полеты на юг, а также на север – в республику Коми, Мурманск, откуда жители переезжают на постоянное место жительства в Новгородскую область.
Губернатор Андрей Никитин: Новгородская область рассчитывает минимум на два миллиона туристов в 2024 году - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Новгородскую область посетят минимум два миллиона туристов в 2024 году
Вчера, 17:58
«
"Я не думаю, что у аэропорта будет какая-то сверхперспектива, но свои задачи он будет выполнять. По сути, это будет резервный аэропорт Петербурга тоже… Считаю, что аэропорт должен быть. И мы готовы поддерживать его, софинансировать определенные вещи. Плюс у нас есть огромное количество частной авиации, стоянки дорого стоят в аэропортах. Если человек не пользуется самолетом ежедневно, почему бы ему не стоять в Великом Новгороде, к примеру. Это уже бизнес-авиация, какие-то сервисы", - рассказал Никитин.
Как ранее сообщалось, в 2024 году аэропорт в Кречевицах ждет техническое оснащение. До декабря он должен быть огорожен, а ремонт взлётной полосы запланирован на 2026-2027 годы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Старая Русса - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Строить четырехзвездочный курорт в Старой Руссе начнут в 2025 году
Вчера, 18:08
 
ПМЭФ-2024Великий НовгородРоссияМурманскАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала