https://ria.ru/20240606/nikitin-1951167121.html

Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ

Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ - РИА Новости, 06.06.2024

Никитин: аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ

Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T21:25

2024-06-06T21:25

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С.-ПЕТЕРБУРГ , 6 июн - РИА Новости. Аэропорт Великому Новгороду нужен, несмотря на строительство ВСМ и отсутствие сверхперспектив, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин. Он уточнил, что даже строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва – Санкт-Петербург" не помешает реализации проекта. Аэропорт в Кречевицах позволит развивать чартерное сообщение с некоторыми городами России. Воздушный транспорт будет не конкурировать, а дополнять возможности для путешествий. А запросы есть на полеты на юг, а также на север – в республику Коми, Мурманск, откуда жители переезжают на постоянное место жительства в Новгородскую область. "Я не думаю, что у аэропорта будет какая-то сверхперспектива, но свои задачи он будет выполнять. По сути, это будет резервный аэропорт Петербурга тоже… Считаю, что аэропорт должен быть. И мы готовы поддерживать его, софинансировать определенные вещи. Плюс у нас есть огромное количество частной авиации, стоянки дорого стоят в аэропортах. Если человек не пользуется самолетом ежедневно, почему бы ему не стоять в Великом Новгороде, к примеру. Это уже бизнес-авиация, какие-то сервисы", - рассказал Никитин. Как ранее сообщалось, в 2024 году аэропорт в Кречевицах ждет техническое оснащение. До декабря он должен быть огорожен, а ремонт взлётной полосы запланирован на 2026-2027 годы. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/nikitin-1951107443.html

https://ria.ru/20240606/kurort-1951114420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великий новгород, россия, мурманск, андрей никитин (политик)