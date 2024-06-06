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В России выявили гены, ответственные за язвенную болезнь

В России выявили гены, ответственные за язвенную болезнь - РИА Новости, 06.06.2024

В России выявили гены, ответственные за язвенную болезнь

Выявлять среди здоровых людей группы риска развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью проверки нескольких участков ДНК предложили... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T09:00

2024-06-06T09:00

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Выявлять среди здоровых людей группы риска развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью проверки нескольких участков ДНК предложили генетики НИУ БелГУ. По словам авторов исследования, предложенные ими варианты анализа комбинаций генов позволяют с высокой точностью выявлять наследственную предрасположенность к заболеванию и предотвращать его развитие. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Как рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – заболевание, развитие которого нередко связывают с бактерией Helicobacter pylori. Попадая в желудочно-кишечный тракт, геликобактер вызывает воспаление слизистой оболочки, что может привести к развитию язвенных процессов. Заболевание встречается у 5–10% взрослого населения планеты.Симптомы болезни доставляют пациентам ощутимый дискомфорт: снижение аппетита, изжога, болезненные ощущения. А возможные осложнения, с которыми сталкиваются 10-20% больных, могут представлять угрозу жизни.Одно из осложнений – это "прободение" – глубокое повреждение тканей вплоть до образования сквозной перфорации, когда в брюшную полость начинает вытекать содержимое желудка или кишечника. В шесть раз чаще перфораций возникают кровотечения, и именно кровотечение становится причиной смерти в 40% случаев. Кроме того, хроническая язва может привести к развитию злокачественной опухоли.Устранить серьезные осложнения язвенной болезни возможно только хирургическим путем. Восстановление после таких операций зависит от многих факторов, но в среднем занимает не менее трех месяцев. Пик заболеваемости приходится на расцвет трудоспособного возраста – 30-45 лет. Это делает все более важной задачу расширения арсенала способов раннего прогнозирования риска развития язвенной болезни.По словам заведующего кафедрой медико-биологических дисциплин медицинского института НИУ "БелГУ", профессора Михаила Чурносова, заболевание обычно развивается при сочетании трех факторов: бактериальной инфекции, нездорового образа жизни и наследственной предрасположенности. Причем вклад наследственности в развитие болезни составляет от 5,5 до 50%, поэтому учет индивидуальных генетических особенностей очень важен для определения вероятности развития заболевания и эффективного выявления групп риска среди здоровых людей.Команда ученых БелГУ предложила варианты выявления наследственной предрасположенности к развитию язвенной болезни на основе молекулярно-генетического исследования нескольких участков ДНК."Зарубежных аналогов предложенные способы анализа ДНК не имеют. Отечественные исследования в области генетических факторов риска развития язвенной болезни единичны", – отметил Чурносов.Профессор рассказал, что существующие сегодня подходы в прогнозировании риска развития язвенной болезни, как правило, не учитывают генетические особенности пациентов, что препятствует повышению качества прогнозирования.Первый из предложенных генетиками БелГУ вариантов прогнозирования болезни, основанный на выявлении различных аллелей (форм одного и того же гена), расположенных на полиморфных локусах (одинаковых участках ДНК), позволяет выявлять вероятность развития заболевания у пациентов обоих полов.По словам Чурносова, наличие сочетания генотипов локусов rs2294008 PSCA CC и rs6136 SELP AA предупреждает о большой вероятности того, что в будущем пациент столкнется с язвенной болезнью.Второй вариант анализа ДНК предусматривает установление генотипов полиморфных локусов rs2294008 PSCA CC и rs2519093 АВО СС. Он, также как и первый, позволяет с высокой вероятностью выявлять риск развития заболевания и у мужчин, и у женщин.Исследование полимофных участков rs2294008 PSCA и rs649129 ABO/RF00019 позволяет выявлять наследственную предрасположенность к развитию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки только у женщин."Ранее данные о межлокусных взаимодействиях и о комбинациях перечисленных генотипов в качестве основы для предсказания вероятности развития язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки не рассматривались", – добавил Чурносов.В вузе, реализующем проект "Научный Белгород" при поддержке Минобрнауки РФ, сообщили, что в исследовании приняли участие более 700 пациентов гастроэнтерологического отделения Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.

https://rsport.ria.ru/20231205/yazva-1763864870.html

https://radiosputnik.ru/20240604/izzhoga-1950461102.html

https://ria.ru/20240530/nauka-1949194546.html

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