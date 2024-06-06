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В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
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Религия
 
18:00 06.06.2024
https://ria.ru/20240606/menyu-1951108252.html
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню
Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:00
2024-06-06T18:00
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россия
северный кавказ
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.Ранее генеральный директор компании "Вкусно – и точка" Олег Пароев сообщил, что сеть ресторанов готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков."Ранее представители "Вкусно и точка" выходили к нам с предложением о возможных перспективах сертификации данной сети на соответствие стандарта "халяль". В настоящий момент они анализируют ситуацию на рынке по поставщикам. В целом мусульмане высоко оценивают готовность данной сети сертифицировать продукцию по стандарту "халяль", - сказал Газизов.По его словам, правоверные часто посещают "Вкусно и точка", но не покупают гамбургеры и чизбургеры с говядиной и мясом птицы, поскольку они не халяльные. Он также сообщил, что в большинстве стран арабо-мусульманского мира такие точки общепита работают "крайне успешно". "И они очень популярны среди населения", - заключил Газизов.В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
https://ria.ru/20240606/kurban-bayram-1800665351.html
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В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню

ДУМ России высоко оценило идею "Вкусно - и точка" сертифицировать халяльное меню

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина у ресторана "Вкусно - и точка" на Пушкинской площади в Москве
Мужчина у ресторана Вкусно - и точка на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
Ранее генеральный директор компании "Вкусно – и точка" Олег Пароев сообщил, что сеть ресторанов готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков.
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"Ранее представители "Вкусно и точка" выходили к нам с предложением о возможных перспективах сертификации данной сети на соответствие стандарта "халяль". В настоящий момент они анализируют ситуацию на рынке по поставщикам. В целом мусульмане высоко оценивают готовность данной сети сертифицировать продукцию по стандарту "халяль", - сказал Газизов.
По его словам, правоверные часто посещают "Вкусно и точка", но не покупают гамбургеры и чизбургеры с говядиной и мясом птицы, поскольку они не халяльные. Он также сообщил, что в большинстве стран арабо-мусульманского мира такие точки общепита работают "крайне успешно". "И они очень популярны среди населения", - заключил Газизов.
В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
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