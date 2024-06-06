https://ria.ru/20240606/menyu-1951108252.html
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню - РИА Новости, 06.06.2024
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню
Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T18:00
2024-06-06T18:00
2024-06-06T18:00
религия
россия
северный кавказ
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_0:187:2979:1863_1920x0_80_0_0_b8b6b6e066722c20beed222f6a19674f.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.Ранее генеральный директор компании "Вкусно – и точка" Олег Пароев сообщил, что сеть ресторанов готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков."Ранее представители "Вкусно и точка" выходили к нам с предложением о возможных перспективах сертификации данной сети на соответствие стандарта "халяль". В настоящий момент они анализируют ситуацию на рынке по поставщикам. В целом мусульмане высоко оценивают готовность данной сети сертифицировать продукцию по стандарту "халяль", - сказал Газизов.По его словам, правоверные часто посещают "Вкусно и точка", но не покупают гамбургеры и чизбургеры с говядиной и мясом птицы, поскольку они не халяльные. Он также сообщил, что в большинстве стран арабо-мусульманского мира такие точки общепита работают "крайне успешно". "И они очень популярны среди населения", - заключил Газизов.В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.
https://ria.ru/20240606/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20240601/deti-1949757507.html
россия
северный кавказ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827008040_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_b5658404a3441b2478648afe764568dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный кавказ, религия
Религия, Россия, Северный Кавказ, Религия
В ДУМ России оценили планы "Вкусно - и точка" разработать халяльное меню
ДУМ России высоко оценило идею "Вкусно - и точка" сертифицировать халяльное меню
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Мусульмане высоко оценивают планы сети ресторанов "Вкусно – и точка" сертифицировать свою продукцию по стандарту "халяль", сообщил РИА Новости гендиректор Международного центра сертификации и стандартизации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов.
Ранее генеральный директор компании "Вкусно – и точка" Олег Пароев сообщил, что сеть ресторанов готова ввести халяльное меню, идет поиск поставщиков.
"Ранее представители "Вкусно и точка" выходили к нам с предложением о возможных перспективах сертификации данной сети на соответствие стандарта "халяль". В настоящий момент они анализируют ситуацию на рынке по поставщикам. В целом мусульмане высоко оценивают готовность данной сети сертифицировать продукцию по стандарту "халяль", - сказал Газизов.
По его словам, правоверные часто посещают "Вкусно и точка", но не покупают гамбургеры и чизбургеры с говядиной и мясом птицы, поскольку они не халяльные. Он также сообщил, что в большинстве стран арабо-мусульманского мира такие точки общепита работают "крайне успешно". "И они очень популярны среди населения", - заключил Газизов.
В конце мая сеть сообщила, что подписала договор о развитии франшизы на территории республик Северного Кавказа
, первые заведения планируется открыть в начале 2025 года.