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Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
13:36 06.06.2024 (обновлено: 13:41 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/dugin-1950987294.html
Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС
Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024
Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС
Самое главное послание и основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы уметь понимать другого, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T13:36
2024-06-06T13:41
пмэф-2024
россия
бразилия
индия
александр дугин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Самое главное послание и основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы уметь понимать другого, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Самое главное послание стран БРИКС и культурная основа диалога БРИКС - это уметь понимать другого. Вот главное философская проблема нашего культурного диалога", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС. Он отметил, что БРИКС применяет отличную от Запада философию взаимодействия. "Мы уважаем культурную идентичность всех наших партнеров, включая Запад", - добавил философ. "БРИКС - это именно начало структуры того искреннего демократичного честного диалога, в котором могли бы принимать участие представители абсолютно всех обществ. Но не путем утраты своей идентичности, а с сохранением своих культурных особенностей", - подчеркнул Дугин. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
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россия, бразилия, индия, александр дугин, брикс
ПМЭФ-2024, Россия, Бразилия, Индия, Александр Дугин, БРИКС
Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС

Политолог Дугин: главное послание БРИКС заключается в умении понимать другого

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФилософ Александр Дугин во время экспертного форума БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ. 6 июня 2024
Философ Александр Дугин во время экспертного форума БРИКС Роль БРИКС в поиске нового миропорядка на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Философ Александр Дугин во время экспертного форума БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" на ПМЭФ. 6 июня 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Самое главное послание и основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы уметь понимать другого, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин.
Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
10:48
"Самое главное послание стран БРИКС и культурная основа диалога БРИКС - это уметь понимать другого. Вот главное философская проблема нашего культурного диалога", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС.
Он отметил, что БРИКС применяет отличную от Запада философию взаимодействия. "Мы уважаем культурную идентичность всех наших партнеров, включая Запад", - добавил философ.
"БРИКС - это именно начало структуры того искреннего демократичного честного диалога, в котором могли бы принимать участие представители абсолютно всех обществ. Но не путем утраты своей идентичности, а с сохранением своих культурных особенностей", - подчеркнул Дугин.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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