https://ria.ru/20240606/dugin-1950987294.html

Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС

Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС - РИА Новости, 06.06.2024

Дугин назвал главное послание и основу диалога БРИКС

Самое главное послание и основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы уметь понимать другого, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр... РИА Новости, 06.06.2024

2024-06-06T13:36

2024-06-06T13:36

2024-06-06T13:41

пмэф-2024

россия

бразилия

индия

александр дугин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950988281_0:259:3178:2047_1920x0_80_0_0_43f3f33f0b5a6e71dbc1a5fb50d50071.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Самое главное послание и основа диалога БРИКС заключается в том, чтобы уметь понимать другого, заявил на ПМЭФ российский философ, политолог, социолог Александр Дугин. Экспертный Форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Самое главное послание стран БРИКС и культурная основа диалога БРИКС - это уметь понимать другого. Вот главное философская проблема нашего культурного диалога", - сказал Дугин на сессии экспертного форума БРИКС. Он отметил, что БРИКС применяет отличную от Запада философию взаимодействия. "Мы уважаем культурную идентичность всех наших партнеров, включая Запад", - добавил философ. "БРИКС - это именно начало структуры того искреннего демократичного честного диалога, в котором могли бы принимать участие представители абсолютно всех обществ. Но не путем утраты своей идентичности, а с сохранением своих культурных особенностей", - подчеркнул Дугин. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

https://ria.ru/20240208/briks-1926175014.html

россия

бразилия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, бразилия, индия, александр дугин, брикс