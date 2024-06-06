https://ria.ru/20240606/briks-1951022704.html
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт - РИА Новости, 06.06.2024
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт
Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:04
2024-06-06T15:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике, заявил на ПМЭФ-2024 советник по стратегическому прогнозированию, GROGAIN CONSULTING Ахмад Альмохаяни. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Сейчас у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок, стать примером, противостоять вызовам в политике, экономике и других сферах… Но нам необходимо быть устойчивыми внутри себя, развивать технологии, обеспечивать развитие инфраструктуры, вкладываться в человеческий капитал. Это поможет странам БРИКС справляться с экономическими кризисами", - сказал Альмохаяни. Эксперт также отметил, что входящим в БРИКС странам следует оказывать сопротивление внешним вызовам в финансовой сфере и промышленности, обсуждать развитие таких сфер как космос, новые энергоресурсы. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/briks-1951012056.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, брикс, санкт-петербург, экономика, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, БРИКС, Санкт-Петербург, Экономика, В мире
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт
Эксперт Альмохаяни: у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике, заявил на ПМЭФ-2024 советник по стратегическому прогнозированию, GROGAIN CONSULTING Ахмад Альмохаяни.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
"Сейчас у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок, стать примером, противостоять вызовам в политике, экономике и других сферах… Но нам необходимо быть устойчивыми внутри себя, развивать технологии, обеспечивать развитие инфраструктуры, вкладываться в человеческий капитал. Это поможет странам БРИКС справляться с экономическими кризисами", - сказал Альмохаяни.
Эксперт также отметил, что входящим в БРИКС странам следует оказывать сопротивление внешним вызовам в финансовой сфере и промышленности, обсуждать развитие таких сфер как космос, новые энергоресурсы.
Россия
с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде
порядка 20-25 стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.