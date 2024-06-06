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БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт - РИА Новости, 06.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
15:04 06.06.2024 (обновлено: 15:15 06.06.2024)
https://ria.ru/20240606/briks-1951022704.html
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт - РИА Новости, 06.06.2024
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт
Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике,... РИА Новости, 06.06.2024
2024-06-06T15:04
2024-06-06T15:15
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике, заявил на ПМЭФ-2024 советник по стратегическому прогнозированию, GROGAIN CONSULTING Ахмад Альмохаяни. Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа". "Сейчас у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок, стать примером, противостоять вызовам в политике, экономике и других сферах… Но нам необходимо быть устойчивыми внутри себя, развивать технологии, обеспечивать развитие инфраструктуры, вкладываться в человеческий капитал. Это поможет странам БРИКС справляться с экономическими кризисами", - сказал Альмохаяни. Эксперт также отметил, что входящим в БРИКС странам следует оказывать сопротивление внешним вызовам в финансовой сфере и промышленности, обсуждать развитие таких сфер как космос, новые энергоресурсы. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240606/briks-1951012056.html
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россия, брикс, санкт-петербург, экономика, в мире
ПМЭФ-2024, Россия, БРИКС, Санкт-Петербург, Экономика, В мире
БРИКС имеет возможность возглавить мировой порядок, заявил эксперт

Эксперт Альмохаяни: у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСоветник по стратегическому прогнозированию Grogaim Consulting Ахмад Альмохаяни на ПМЭФ. 6 июня 2024
Советник по стратегическому прогнозированию Grogaim Consulting Ахмад Альмохаяни на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Советник по стратегическому прогнозированию Grogaim Consulting Ахмад Альмохаяни на ПМЭФ. 6 июня 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Страны, входящие в группу БРИКС, в настоящий момент имеют возможность возглавить мировой порядок, эффективно противостоять вызовам в политике и экономике, заявил на ПМЭФ-2024 советник по стратегическому прогнозированию, GROGAIN CONSULTING Ахмад Альмохаяни.
Экспертный форум БРИКС "Роль БРИКС в поиске нового миропорядка" проводится 6 июня на площадке ПМЭФ, сессии организованы медиагруппой "Россия сегодня" совместно с информационным агентством "Синьхуа".
Проректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Виктория Панова на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Эксперт назвала БРИКС ядром будущего миропорядка
14:42
"Сейчас у БРИКС есть возможность возглавить мировой порядок, стать примером, противостоять вызовам в политике, экономике и других сферах… Но нам необходимо быть устойчивыми внутри себя, развивать технологии, обеспечивать развитие инфраструктуры, вкладываться в человеческий капитал. Это поможет странам БРИКС справляться с экономическими кризисами", - сказал Альмохаяни.
Эксперт также отметил, что входящим в БРИКС странам следует оказывать сопротивление внешним вызовам в финансовой сфере и промышленности, обсуждать развитие таких сфер как космос, новые энергоресурсы.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Ранее су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев сообщил, что Россия ждет на совете министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде порядка 20-25 стран.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Директор Центра исследований БРИКС Шэнь И на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Эксперт заявил о возможности БРИКС совершить исторический прорыв
14:12
 
ПМЭФ-2024РоссияБРИКССанкт-ПетербургЭкономикаВ мире
 
 
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