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Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно - РИА Новости, 05.06.2024
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10:33 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/shvab-1950586697.html
Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно
Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно - РИА Новости, 05.06.2024
Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно
Принятие Украины в НАТО и Евросоюз в настоящий момент, очевидно, невозможно, но необходимо поддерживать перспективу вступления в будущем, заявил основатель,... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T10:33
2024-06-05T10:33
в мире
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молдавия
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владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
жак аттали
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО и Евросоюз в настоящий момент, очевидно, невозможно, но необходимо поддерживать перспективу вступления в будущем, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.Пранкеры от лица экономиста Жака Аттали указали Швабу на невозможность принятия Украины в Евросоюз и НАТО в настоящий момент. "Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", - сказал Шваб. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20240604/ukraina-1950426910.html
https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html
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в мире, украина, молдавия, киев, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), жак аттали, нато, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Жак Аттали, НАТО, Евросоюз
Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно

Глава ВЭФ Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО и ЕС невозможно

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО и Евросоюз в настоящий момент, очевидно, невозможно, но необходимо поддерживать перспективу вступления в будущем, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Пранкеры от лица экономиста Жака Аттали указали Швабу на невозможность принятия Украины в Евросоюз и НАТО в настоящий момент.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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"Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", - сказал Шваб.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Российские пранкеры Вован и Лексус - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Вован и Лексус рассказали о лжи премьера Ирландии
5 марта, 04:48
 
В миреУкраинаМолдавияКиевВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Жак АтталиНАТОЕвросоюз
 
 
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