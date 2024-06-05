Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО пока невозможно
Глава ВЭФ Шваб заявил пранкерам, что принятие Украины в НАТО и ЕС невозможно
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО и Евросоюз в настоящий момент, очевидно, невозможно, но необходимо поддерживать перспективу вступления в будущем, заявил основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.
Пранкеры от лица экономиста Жака Аттали указали Швабу на невозможность принятия Украины в Евросоюз и НАТО в настоящий момент.
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"Это очевидно, но всё еще нужно поддерживать перспективу, что это будет сделано", - сказал Шваб.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в марте заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
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