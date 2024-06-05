Белоруссия вступит в ШОС в июле, заявил генсек организации
Генсек ШОС: на саммите в Астане в июле примут решение о вступлении Белоруссии
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 июн - РИА Новости. Число государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Астане в июле станет двузначным после вступления Белоруссии в качестве полноправного участника, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, подчеркнув, что это расширение станет "историческим прорывом".
В Ташкенте 5 июня открылось XIX заседание экспертного форума ШОС. В нем принимают участие более 40 представителей национально-исследовательских центров из 10 стран, участвующих в деятельности организации.
"На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС, таким образом, число государств - членов ШОС достигнет исторического двузначного прорыва", - сказал Чжан Мин на открытии форума.
По его оценке, за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию.
"ШОС уделяет внимание не только задачам "высшего уровня", таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам "близким к народу", таким как туризм, спорт, утилизация отходов", - добавил Чжан Мин.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена.
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15 октября 2023, 17:22