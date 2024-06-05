https://ria.ru/20240605/shos-1950697520.html

Белоруссия вступит в ШОС в июле, заявил генсек организации

Белоруссия вступит в ШОС в июле, заявил генсек организации - РИА Новости, 05.06.2024

Белоруссия вступит в ШОС в июле, заявил генсек организации

Число государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Астане в июле станет двузначным после вступления Белоруссии в качестве РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T15:04

2024-06-05T15:04

2024-06-05T15:04

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ТАШКЕНТ, 5 июн - РИА Новости. Число государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по итогам саммита в Астане в июле станет двузначным после вступления Белоруссии в качестве полноправного участника, заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин, подчеркнув, что это расширение станет "историческим прорывом". В Ташкенте 5 июня открылось XIX заседание экспертного форума ШОС. В нем принимают участие более 40 представителей национально-исследовательских центров из 10 стран, участвующих в деятельности организации. "На предстоящем в следующем месяце саммите ШОС в Астане будет принято решение о вступлении Белоруссии в ШОС, таким образом, число государств - членов ШОС достигнет исторического двузначного прорыва", - сказал Чжан Мин на открытии форума. По его оценке, за более чем 20 лет своего развития ШОС превратилась из регионального механизма встреч глав государств в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию. "ШОС уделяет внимание не только задачам "высшего уровня", таким как политика, дипломатия, мир, развитие, безопасность, но и темам "близким к народу", таким как туризм, спорт, утилизация отходов", - добавил Чжан Мин. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция, Шри-Ланка, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, ОАЭ и Бахрейн. В июле 2023 года на саммите ШОС в Нью-Дели Иран стал полноправным членом организации. Там же Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена.

https://ria.ru/20240317/shos-1933659178.html

https://ria.ru/20231015/shos-1902918134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, астана, иран, чжан мин, шос