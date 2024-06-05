https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html

Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024

Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

Родословное древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T12:20

2024-06-05T12:20

2024-06-05T14:17

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родословное древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума. "Кристиан" специализируется на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в их экспозиции, а также представлена в альбоме на стенде. Как рассказал РИА Новости представитель компании, это исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами. В Доме семейных традиций "Кристиан" рассказали, что проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем десять-двенадцать месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей. ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, владимир путин, общество