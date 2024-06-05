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Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:20 05.06.2024 (обновлено: 14:17 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/putin-1950627705.html
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2024
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ
Родословное древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T12:20
2024-06-05T14:17
пмэф-2024
россия
санкт-петербург
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родословное древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума. "Кристиан" специализируется на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в их экспозиции, а также представлена в альбоме на стенде. Как рассказал РИА Новости представитель компании, это исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами. В Доме семейных традиций "Кристиан" рассказали, что проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем десять-двенадцать месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей. ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, общество
ПМЭФ-2024, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Общество
Фамильное древо Путина представили на ПМЭФ

Родословное древо Путина представили на стенде Дома семейных традиций на ПМЭФ

© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramРодословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Родословное древо президента России Владимира Путина представлено на стенде Дома семейных традиций "Кристиан" в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Кристиан" специализируется на проведении генеалогической экспертизы. Родословная президента России в виде изображения фамильного древа в рамке размещена в их экспозиции, а также представлена в альбоме на стенде.
© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramРодословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
1 из 3
© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramРодословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
2 из 3
© Фото : RIA_Kremlinpool/TelegramРодословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
3 из 3
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
1 из 3
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
2 из 3
Родословное древо Владимира Путина на ПМЭФ
© Фото : RIA_Kremlinpool/Telegram
3 из 3
Как рассказал РИА Новости представитель компании, это исследование им заказал троюродный брат Владимира Путина Александр. Он отметил, что, согласно результатам генеалогической экспертизы, род Путиных ведет свое начало из Тверской области, их предки были тверскими крестьянами.
Робот Жека на стенде Подмосковья на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Робот Женя на стенде Подмосковья читает гостям ПМЭФ стихи
Вчера, 11:57
В Доме семейных традиций "Кристиан" рассказали, что проведение подобной экспертизы у них занимает в среднем десять-двенадцать месяцев, на протяжении этого времени компания общается с заказчиком и отчитывается о работе. Основная задача — проследить родословную начиная от периода до отмены крепостного права. Цена такого исследования начинается от 190 тысяч рублей.
ПМЭФ проходит в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Информационный баннер Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Обед на ПМЭФ обойдется гостям в 4900 рублей
4 июня, 22:44
 
ПМЭФ-2024РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинОбщество
 
 
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