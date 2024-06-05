https://ria.ru/20240605/lavrov-1950672504.html

Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024

Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T13:58

2024-06-05T13:58

2024-06-05T14:30

россия

буркина-фасо

юнус-бек евкуров

сергей лавров

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УАГАДУГУ, 5 июн — РИА Новости. Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики Карамоко Жаном-Мари Траоре."Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться", — отметил он.Глава МИД указал, что параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. По его словам, этот вид партнерства между странами "весьма и весьма конкретен и сильно продвинут"."У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены", — добавил Лавров.Он подчеркнул, что Россия поставляет и будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок.

https://ria.ru/20240605/burkina-faso-1950665946.html

https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html

россия

буркина-фасо

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россия, буркина-фасо, юнус-бек евкуров, сергей лавров