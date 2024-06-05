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Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
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13:58 05.06.2024 (обновлено: 14:30 05.06.2024)
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950672504.html
Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров
Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2024
Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров
Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T13:58
2024-06-05T14:30
россия
буркина-фасо
юнус-бек евкуров
сергей лавров
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УАГАДУГУ, 5 июн — РИА Новости. Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики Карамоко Жаном-Мари Траоре.&quot;Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться&quot;, — отметил он.Глава МИД указал, что параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. По его словам, этот вид партнерства между странами "весьма и весьма конкретен и сильно продвинут"."У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены", — добавил Лавров.Он подчеркнул, что Россия поставляет и будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок.
https://ria.ru/20240605/burkina-faso-1950665946.html
https://ria.ru/20240605/lavrov-1950560369.html
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россия, буркина-фасо, юнус-бек евкуров, сергей лавров
Россия, Буркина-Фасо, Юнус-Бек Евкуров, Сергей Лавров
Число российских инструкторов в Буркина-Фасо будет расти, заявил Лавров

Лавров: число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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УАГАДУГУ, 5 июн — РИА Новости. Число военных инструкторов из России в Буркина-Фасо будет расти, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД республики Карамоко Жаном-Мари Траоре.
«

"Буквально вчера здесь был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров с очередным визитом, он регулярно рассматривает со своими коллегами из Буркина-Фасо практические задачи. Здесь работают российские инструкторы, количество их будет увеличиваться", — отметил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Вчера, 13:41
Глава МИД указал, что параллельно идет обучение военных и правоохранителей из Буркина-Фасо в России. По его словам, этот вид партнерства между странами "весьма и весьма конкретен и сильно продвинут".
"У меня нет никаких сомнений, что благодаря этому сотрудничеству остающиеся на территории Буркина-Фасо очаги терроризма будут уничтожены", — добавил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия поставляет и будет дополнительно поставлять продукцию военного назначения, необходимую для укрепления обороноспособности Буркина-Фасо и возможности подавления остатков террористических группировок.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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РоссияБуркина-ФасоЮнус-Бек ЕвкуровСергей Лавров
 
 
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