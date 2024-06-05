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Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми - РИА Новости, 05.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
22:29 05.06.2024
https://ria.ru/20240605/ipoteka-1950826382.html
Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми
Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми - РИА Новости, 05.06.2024
Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми
Ленинградская область будет субсидировать процентную ставку по ипотеке при рождении первого и второго ребенка, а также на особых условиях — субсидировать... РИА Новости, 05.06.2024
2024-06-05T22:29
2024-06-05T22:29
пмэф-2024
экономика
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ленинградская область будет субсидировать процентную ставку по ипотеке при рождении первого и второго ребенка, а также на особых условиях — субсидировать проценты по ипотеке для многодетных семей, сообщил в среду на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Дал поручение разработать нормативные документы о субсидировании процентной ставки по ипотеке для семей при рождении первого и второго ребенка. С увеличением размера субсидирования при увеличении семьи", - сказал Дрозденко. Он добавил, что второе поручение касается разработки особых условий регионального субсидирования процентов по ипотечным кредитам для многодетных семей. "Конкретный размер субсидирования доложит финансовый блок, исходя из возможностей бюджета Ленобласти. Срок – механизм должен заработать уже в 2025 году. В основе политики народосбережения должна быть уверенность в завтрашнем дне, для многих семей – это вопрос доступного жилья", - пояснил губернатор Ленобласти. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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экономика, ленинградская область, александр дрозденко
ПМЭФ-2024, Экономика, Ленинградская область, Александр Дрозденко
Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми

Ленобласть будет субсидировать ипотеку для семей с детьми

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖилые дома
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ленинградская область будет субсидировать процентную ставку по ипотеке при рождении первого и второго ребенка, а также на особых условиях — субсидировать проценты по ипотеке для многодетных семей, сообщил в среду на ПМЭФ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«
"Дал поручение разработать нормативные документы о субсидировании процентной ставки по ипотеке для семей при рождении первого и второго ребенка. С увеличением размера субсидирования при увеличении семьи", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что второе поручение касается разработки особых условий регионального субсидирования процентов по ипотечным кредитам для многодетных семей.
"Конкретный размер субсидирования доложит финансовый блок, исходя из возможностей бюджета Ленобласти. Срок – механизм должен заработать уже в 2025 году. В основе политики народосбережения должна быть уверенность в завтрашнем дне, для многих семей – это вопрос доступного жилья", - пояснил губернатор Ленобласти.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024ЭкономикаЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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