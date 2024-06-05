https://ria.ru/20240605/allatra-1950738073.html

В 15 регионах России действуют ячейки нежелательной организации "АллатРа"*

В 15 регионах России действуют ячейки нежелательной организации "АллатРа"* - РИА Новости, 05.06.2024

В 15 регионах России действуют ячейки нежелательной организации "АллатРа"*

Ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, признанного в России нежелательной организацией, действуют в 15 российских регионах,... РИА Новости, 05.06.2024

2024-06-05T16:55

2024-06-05T16:55

2024-06-05T17:40

россия

украина

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, признанного в России нежелательной организацией, действуют в 15 российских регионах, сообщили РИА Новости в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области. В среду в Подмосковье был задержан местный житель по подозрению в сборе средств для "АллатРа"*. По данным подмосковного главка СК РФ, от участников этой организации он получил не менее 17 миллионов рублей, которые были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал. "Структурно организация состоит из "Координационного центра "АллатРа"* в Киеве и филиалов в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Словакии, Чехии, Латвии и США. Ячейки секты действуют в 15 регионах нашей страны общей численностью до 2 тысяч человек. Наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Ростовской областях", - рассказал собеседник агентства. По его словам, по указанию зарубежных кураторов сторонники "АллатРа"* устанавливают контакты с представителями российской оппозиции для проведения скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных властей. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в условиях спецоперации на Украине активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества. Как отметили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце. Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "АллатРа"* представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.* Движение, признанное нежелательным в России

https://ria.ru/20240503/falungun-1943639019.html

https://ria.ru/20240319/kosmetolog-1934066121.html

https://ria.ru/20240119/sekta-1922195465.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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россия, украина, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф