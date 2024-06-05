В 15 регионах России действуют ячейки нежелательной организации "АллатРа"*
МВД: ячейки украинской секты "АллатРа" действуют в 15 регионах России
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ячейки организованного на Украине псевдорелигиозного движения "АллатРа"*, признанного в России нежелательной организацией, действуют в 15 российских регионах, сообщили РИА Новости в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области.
В среду в Подмосковье был задержан местный житель по подозрению в сборе средств для "АллатРа"*. По данным подмосковного главка СК РФ, от участников этой организации он получил не менее 17 миллионов рублей, которые были потрачены на деятельность движения, в том числе и на агитационный материал.
"Структурно организация состоит из "Координационного центра "АллатРа"* в Киеве и филиалов в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Словакии, Чехии, Латвии и США. Ячейки секты действуют в 15 регионах нашей страны общей численностью до 2 тысяч человек. Наиболее крупные объединения расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Ленинградской и Ростовской областях", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, по указанию зарубежных кураторов сторонники "АллатРа"* устанавливают контакты с представителями российской оппозиции для проведения скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных властей.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в условиях спецоперации на Украине активистам секты внедряются установки антироссийской направленности о необходимости отказа от развития отраслевой промышленности и суверенитета на использование природных ресурсов, а также изменения основ конституционного строя РФ в интересах мирового сообщества.
Как отметили в Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области, движение "АллатРа"* основано в 2012 году на территории Украины. Руководитель - гражданин Украины Данилов И.М., 1968 года рождения, в 90-е годы был активным последователем тоталитарного культа "Белое братство" (литература которого признана экстремистской в РФ). Наименование секты произошло от шумерской богини неба "Аллат" и древнеславянского слова "Ра" - солнце.
Генпрокуратура России в августе 2023 года признала нежелательной деятельность украинского движения "АллатРа"*, чьи идеологи принуждают граждан РФ к экстремизму. По данным надзорного ведомства, "АллатРа"* представляет собой основанное на Украине псевдорелигиозное движение, которое действует в России и ряде других стран. В нарушение требований законодательства движение занимается якобы миссионерской деятельностью в отсутствие статуса религиозной организации.
* Движение, признанное нежелательным в России
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