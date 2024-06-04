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Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 04.06.2024
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Республика Татарстан
 
22:15 04.06.2024 (обновлено: 22:19 04.06.2024)
https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950526969.html
Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым
Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 04.06.2024
Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым
Межрелигиозный и межнациональный мир, какой складывается в Татарстане, является непременным условием процветания Отечества, завил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T22:15
2024-06-04T22:19
республика татарстан
казань
москва
рустам минниханов
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 4 июн – РИА Новости. Межрелигиозный и межнациональный мир, какой складывается в Татарстане, является непременным условием процветания Отечества, завил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По информации пресс-службы главы Татарстана, встреча Минниханова с патриархом Кириллом прошла во вторник в Москве. Минниханов тепло приветствовал владыку и отметил, что очень рад новой встрече. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл приезжал в Казань в июле 2021 года, когда лично освятил воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, и в мае 2023 года - для участия в заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир". "Всегда с таким положительным впечатлением покидаешь Татарстан… Видишь, как развивается экономика, социальная сфера жизни, как преображается этот край. Но самое главное - и это особенные впечатления - как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины", - сказал патриарх Московский и всея Руси в ходе встречи. По его словам, вот так, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Патриарх Кирилл пожелал, чтоб так складывалось и далее. "Потому что для нашей страны, где действительно много национальностей и разные религии, этот межрелигиозный и межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества", - подчеркнул он. Минниханов заявил, что поддерживает его слова. "Залог нашего развития - это действительно мир и согласие. Ваш приезд в 2023 году и участие в заседании группы стратегического видения дали важный посыл, что православие и ислам могут содействовать миру. Этот посыл был воспринят очень серьезно… Это очень важно - в сегодняшнее время сохранить мир, согласие", - сказал он. Глава республики выразил надежду на то, что патриарх еще посетит Казань. "Ждем вас в Татарстане в любое время", - пригласил Минниханов, отметив, что патриарха Кирилла в Татарстане любят и уважают не только православные, но и мусульмане.
https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853881342.html
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казань, москва, рустам минниханов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, Москва, Рустам Минниханов, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Республика Татарстан (Татарстан)

Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 4 июн – РИА Новости. Межрелигиозный и межнациональный мир, какой складывается в Татарстане, является непременным условием процветания Отечества, завил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
По информации пресс-службы главы Татарстана, встреча Минниханова с патриархом Кириллом прошла во вторник в Москве. Минниханов тепло приветствовал владыку и отметил, что очень рад новой встрече. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл приезжал в Казань в июле 2021 года, когда лично освятил воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, и в мае 2023 года - для участия в заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир".
Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Минниханов встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом
22 февраля 2023, 20:34
"Всегда с таким положительным впечатлением покидаешь Татарстан… Видишь, как развивается экономика, социальная сфера жизни, как преображается этот край. Но самое главное - и это особенные впечатления - как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины", - сказал патриарх Московский и всея Руси в ходе встречи.
По его словам, вот так, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Патриарх Кирилл пожелал, чтоб так складывалось и далее.
"Потому что для нашей страны, где действительно много национальностей и разные религии, этот межрелигиозный и межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества", - подчеркнул он.
Минниханов заявил, что поддерживает его слова. "Залог нашего развития - это действительно мир и согласие. Ваш приезд в 2023 году и участие в заседании группы стратегического видения дали важный посыл, что православие и ислам могут содействовать миру. Этот посыл был воспринят очень серьезно… Это очень важно - в сегодняшнее время сохранить мир, согласие", - сказал он.
Глава республики выразил надежду на то, что патриарх еще посетит Казань.
"Ждем вас в Татарстане в любое время", - пригласил Минниханов, отметив, что патриарха Кирилла в Татарстане любят и уважают не только православные, но и мусульмане.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Республика ТатарстанКазаньМоскваРустам МиннихановПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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