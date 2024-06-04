https://ria.ru/20240604/vstrecha-1950526969.html

Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым

Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым - РИА Новости, 04.06.2024

Патриарх Кирилл встретился с главой Татарстана Миннихановым

Межрелигиозный и межнациональный мир, какой складывается в Татарстане, является непременным условием процветания Отечества, завил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T22:15

2024-06-04T22:15

2024-06-04T22:19

республика татарстан

казань

москва

рустам минниханов

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 4 июн – РИА Новости. Межрелигиозный и межнациональный мир, какой складывается в Татарстане, является непременным условием процветания Отечества, завил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По информации пресс-службы главы Татарстана, встреча Минниханова с патриархом Кириллом прошла во вторник в Москве. Минниханов тепло приветствовал владыку и отметил, что очень рад новой встрече. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл приезжал в Казань в июле 2021 года, когда лично освятил воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, и в мае 2023 года - для участия в заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир". "Всегда с таким положительным впечатлением покидаешь Татарстан… Видишь, как развивается экономика, социальная сфера жизни, как преображается этот край. Но самое главное - и это особенные впечатления - как замечательно складываются отношения исламской общины и православной общины", - сказал патриарх Московский и всея Руси в ходе встречи. По его словам, вот так, на примере одного региона можно говорить о том, как должны развиваться эти отношения. Патриарх Кирилл пожелал, чтоб так складывалось и далее. "Потому что для нашей страны, где действительно много национальностей и разные религии, этот межрелигиозный и межнациональный мир является непременным условием процветания Отечества", - подчеркнул он. Минниханов заявил, что поддерживает его слова. "Залог нашего развития - это действительно мир и согласие. Ваш приезд в 2023 году и участие в заседании группы стратегического видения дали важный посыл, что православие и ислам могут содействовать миру. Этот посыл был воспринят очень серьезно… Это очень важно - в сегодняшнее время сохранить мир, согласие", - сказал он. Глава республики выразил надежду на то, что патриарх еще посетит Казань. "Ждем вас в Татарстане в любое время", - пригласил Минниханов, отметив, что патриарха Кирилла в Татарстане любят и уважают не только православные, но и мусульмане.

https://ria.ru/20230222/vstrecha-1853881342.html

https://ria.ru/20221104/frantsisk-1829202186.html

казань

москва

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казань, москва, рустам минниханов, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, республика татарстан (татарстан)