https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 04.06.2024
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике, политике, торговле, даст оценку экономике РФ в условиях специальной военной операции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он отметил, что президент расскажет и о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны и так далее. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике
Ушаков: Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике и политике
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике, политике, торговле, даст оценку экономике РФ в условиях специальной военной операции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Он отметил, что президент расскажет и о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны и так далее.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.