https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html

Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике

Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 04.06.2024

Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике,... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике, политике, торговле, даст оценку экономике РФ в условиях специальной военной операции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он отметил, что президент расскажет и о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны и так далее. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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экономика, россия, юрий ушаков, владимир путин, санкт-петербург, в мире