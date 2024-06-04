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Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:05 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462295.html
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике - РИА Новости, 04.06.2024
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике,... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
пмэф-2024
экономика
россия
юрий ушаков
владимир путин
санкт-петербург
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике, политике, торговле, даст оценку экономике РФ в условиях специальной военной операции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. Он отметил, что президент расскажет и о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны и так далее. Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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экономика, россия, юрий ушаков, владимир путин, санкт-петербург, в мире
ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Санкт-Петербург, В мире
Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике

Ушаков: Путин на ПМЭФ поделится видением ситуации в мировой экономике и политике

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделится видением ситуации в мировой экономике, политике, торговле, даст оценку экономике РФ в условиях специальной военной операции, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В своем выступлении наш президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике, даст оценки проблем, которые в настоящее время испытывает международная торговая финансовая система. Потом, конечно же, (актуализирует) положение дел российской экономики, даст оценку ее функционирования в условиях СВО", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Он отметил, что президент расскажет и о структурных изменениях, о долгосрочной стратегии развития страны и так далее.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024ЭкономикаРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинСанкт-ПетербургВ мире
 
 
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