https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462147.html
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС - РИА Новости, 04.06.2024
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы надеемся, что новый иранский президент приедет на саммит (ШОС - ред.)", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "Саммит ШОС в Казахстане будет 3-4 июля. Этот саммит должен дать возможности для многочисленных международных контактов. Они особенно важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии, предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, астана, юрий ушаков, шос, казахстан, индия
Россия, Астана, Юрий Ушаков, ШОС, Казахстан, Индия, ПМЭФ-2024
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС
Ушаков: Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС