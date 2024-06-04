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Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС - РИА Новости, 04.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
17:05 04.06.2024
https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462147.html
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС - РИА Новости, 04.06.2024
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T17:05
2024-06-04T17:05
россия
астана
юрий ушаков
шос
казахстан
индия
пмэф-2024
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы надеемся, что новый иранский президент приедет на саммит (ШОС - ред.)", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "Саммит ШОС в Казахстане будет 3-4 июля. Этот саммит должен дать возможности для многочисленных международных контактов. Они особенно важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии, предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html
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россия, астана, юрий ушаков, шос, казахстан, индия
Россия, Астана, Юрий Ушаков, ШОС, Казахстан, Индия, ПМЭФ-2024
Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС

Ушаков: Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Мы надеемся, что новый иранский президент приедет на саммит (ШОС - ред.)", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
"Саммит ШОС в Казахстане будет 3-4 июля. Этот саммит должен дать возможности для многочисленных международных контактов. Они особенно важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии, предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Песков рассказал о международных контактах Путина на ПМЭФ
3 июня, 12:35
 
ПМЭФ-2024РоссияАстанаЮрий УшаковШОСКазахстанИндия
 
 
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