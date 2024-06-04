https://ria.ru/20240604/ushakov-1950462147.html

Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС

Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС - РИА Новости, 04.06.2024

Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС

Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

2024-06-04T17:05

россия

астана

юрий ушаков

шос

казахстан

индия

пмэф-2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_3cb55f6ebda9c7de8f015132ed210778.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что новый иранский президент приедет на саммит ШОС в Астану 3-4 июля, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы надеемся, что новый иранский президент приедет на саммит (ШОС - ред.)", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ. "Саммит ШОС в Казахстане будет 3-4 июля. Этот саммит должен дать возможности для многочисленных международных контактов. Они особенно важны с учетом только что завершившихся выборов в Индии, предстоящих в конце этого месяца выборов в Иране", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240603/putin-1950141266.html

россия

астана

казахстан

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, астана, юрий ушаков, шос, казахстан, индия