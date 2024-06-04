https://ria.ru/20240604/sulikova-1950490368.html

Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой

Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой - РИА Новости, 04.06.2024

Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой

Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (также известна как Алена Полынь) увезли с места обысков на машине скорой... РИА Новости, 04.06.2024

2024-06-04T18:34

2024-06-04T18:34

2024-06-04T19:01

происшествия

московская область (подмосковье)

ивантеевка

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (также известна как Алена Полынь) увезли с места обысков на машине скорой помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, женщину погрузили в машину скорой помощи и увезли с места обысков.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".

московская область (подмосковье)

ивантеевка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), ивантеевка, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)