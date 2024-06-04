https://ria.ru/20240604/sulikova-1950490368.html
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой - РИА Новости, 04.06.2024
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой
Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (также известна как Алена Полынь) увезли с места обысков на машине скорой... РИА Новости, 04.06.2024
2024-06-04T18:34
2024-06-04T18:34
2024-06-04T19:01
происшествия
московская область (подмосковье)
ивантеевка
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елены Суликовой (также известна как Алена Полынь) увезли с места обысков на машине скорой помощи, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, женщину погрузили в машину скорой помощи и увезли с места обысков.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании Суликовой по подозрению в экстремизме и мошенничестве в связи с оказанием псевдорелигиозных услуг. В доме Суликовой в Подмосковье, по его словам, идут обыски. Подозреваемая, по данным следствия, продавала литературу с призывами к насилию против священников Русской православной церкви, а также публиковала видео, унижающие чувства верующих. В подмосковном СК сообщили, что задержанная жительница Ивантеевки осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы с призывами к насилию в отношении Русской православной церкви. Также по данным ведомства, задержанная через интернет публиковала видео, "в котором содержатся высказывания, унижающие религиозные чувства верующих".
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), ивантеевка, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой
Руководительницу "Империи сильнейших ведьм" увезли на скорой с места обысков